Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye ziyaret!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye ziyaret!

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmieir'in yarın Türkiye'ye geleceği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile çarşamba günü Ankara'da görüşeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat Çarşamba günü ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'le Ankara'da görüşeceklerdir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacaktır. Bu minvalde Almanya'daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacaktır. Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ve kadim ikili ilişkilerin ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz."

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