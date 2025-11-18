İstanbul Fatih’te otelde konaklayan aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlendiği öne sürülen ailede Kadir Muhammet (6), Masal B. (3) ve Çiğdem Böcek'in ardından baba Servet Böcek de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, otelin giriş katındaki bir odanın ilaçlandığı belirlendi. İlaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 'Alüminyum fosfit' maddesinin panzehrinin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltında olan 4 şüpheli “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan tutuklandı.

Bu olay, Almanya'da da gündem oldu.

Almanya basınından Stern, "Hamburglu aile: Türkiye'deki otelde pestisit mi?" başlığıyla, olayı anlattığı bir video haber yayımladı.

'İSTANBUL TRAJEDİSİ'

Almanya'nın önde gelen tabloid gazetelerinden Bild, "İstanbul trajedisi: Şimdi baba da öldü" başlıklı haberinde, "Huzurlu bir aile tatili olması gerekirken, Hamburg'dan İstanbul'a giden gelen dört kişilik ailenin kısa gezisi ölümle sonuçlandı" diye yazdı.

Haberde anne ve çocukların ardından 38 yaşındaki baba Servet Böcek'in de bilgisine yer verildi. Ailenin şiddetli zehirlenme belirtileriyle acil servise gittikleri bilgisine de yer verilen haberde 4 kişilik ailenin hepsinin; mide bulantısı, kusma ve baş dönmesinden şikayetçi olduğu anımsatıldı.

'ÖLÜMCÜL HATA'

İlk tedavi sürecinin ardından ailenin otellerine geri döndüğü bilgisi için haberde "ölümcül hata" ifadelerine yer verildi. Bild, "zehirlenmenin nedeni hala belirsiz. Ailenin daha önce yedikleri yemeklerin zehirlenmeye neden olup olmadığı ya da otelde bir haşere ilaçlama servisinin kullandığı kimyasalların ölümlere yol açıp açmadığını araştırıyor" denildi.

NDR haber sitesi de "İstanbul'daki Hamburglu aile: Baba da öldü" başlıklı haberinde detaylara yer verdi. Haberde, toksikoloji test sonuçlarının beklendiği bu nedenle de kesin aile üyelerinin kesin ölüm sebebinin netlik kazanmadığı ifade edildi. Haberde, soruşturmanın önce gıda zehirlenmesine odaklandığını fakat sonradan şüphelerin ailenin kaldığı otel etrafında yoğunlaştığını yazdı. Haberde, "ailenin otelinde haşere kontrolü için kullanıldığı bildirilen kimyasallardan kaynaklanan olası zehirlenme ihtimali" üzerinde duruldu.

Aileden çocuklar ve annenin Afyonkarahisar ilinde toprağa verildiği bilgisi de yer aldı.

KARABORSA ŞÜPHESİ ALMAN BASININDA

Frankfurter Rundschau'nun "Alman aile Türkiye'de öldü: Bomba iddiayı biyolog dile getirdi" başlığı ile servis edilen haberinde de "İstanbul'da bir aile hayatını kaybetti. Ölüm nedeni araştırılıyor. Bir biyolog da yasadışı pestisitleri gündeme getirdi" denildi.

Haberde, Fatih, Laleli ve Beyazıt semtlerindeki birçok otelin sertifikalı firmalarla çalışmak yerine ilaçlama için lisanssız firmalarla çalıştığı ifadeleri de yer aldı. Haberde ilaçların karaborsadan alındığı iddiasına da değinildi.

Merkur.de sitesinin haberinde de ailenin şüpheli ölümüne geniş bir şekilde yer verildi. Haberde, gözalaltılar ve tutuklamalara ilişkin geniş bilgi de yer aldı.

Focus da olayla ilgili "tatil felaketle sonuçlandı" vurgusunu yaptı.