Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sert eleştiri

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin olarak, "İstanbul'un seçilmiş belediye başkanının gözaltına alınması Türkiye'deki demokrasiye vurulmuş ağır bir darbedir" dedi. Baerbock, Türkiye’de muhalif siyasetçiler için alanların gittikçe daraldığını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanıdır. Bugün kendisi ile birlikte 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştır. Bu 100 kişinin, özellikle de İstanbul'un seçilmiş belediye başkanının gözaltına alınması Türkiye'deki demokrasiye vurulmuş ağır bir darbedir. Muhalif siyasetçiler için alanların gittikçe daraldığını açıkça görebiliyoruz. Bu konuyu geçen yaz Berlin'de bizzat Büyüksehir Belediye Başkanı ile de konuşmuştum. Elbette Türk hükümeti ile yaptığımız görüşmelerde de olduğu gibi, seçilmiş halk temsilcilerinin haklarına saygı gösterilmesi, diğer görüsmelerimizin de her zaman bir parçasi olmuştur. Bu, işleyen bir hukuk devleti için esastır. Türk hükümeti, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlı kalacağını taahhüt etmiştir. Buna uymasını bekliyoruz."