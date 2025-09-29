Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul AB-NATO'ya Rus dronlarına karşı iş birliği çağrısında bulundu

Avrupa semalarında son günlerde art arda meydana gelen şüpheli dron ihlalleri, güvenlik endişelerini tırmandırdı. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Varşova’da Polonya, Fransa ve Ukrayna dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmede Avrupa Birliği (AB) ile NATO arasında daha güçlü bir iş birliği çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul son günlerde Polonya, Estonya ve Romanya’da artan hibrit saldırılarla birlikte Danimarka artarda yaşanan şüpheli dron ihlallerine dikkat çekerek, yaşananların "rastlantı olmadığını" vurguladı. Wadephul söz konusu eylemlerin NATO’nun doğu kanadı ile üye ülkelerin altyapılarının hedefte olduğunu belirterek, “NATO her santimetre toprağını muhafaza edecel. Bunun bedeli ise daima teyakkuzda bulunmak olacak” ifadelerini kullandı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise "Rus provokasyonlarında ciddi artış yaşandığı" bilgilisini doğrulasa da bunun Rus oyunu olduğunu ve oyuna düşülmemesi gerektiğini belirtti. Pistorius, “Putin, Avrupa’nın güvenliğini zayıflatmak istiyor. Bizler ise söz konusu provakasyonlara karşı soğukkanlılığımızı koruyarak en doğru kararları alacağız” açıklamasında bulundu.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de Rusya’nın saldırgan tutumunu kınayarak, yaptırımların sertleştirilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan, Danimarka’da bu hafta yapılacak AB Zirvesi öncesi ülkede tüm sivil dron uçuşları geçici olarak yasaklandı.

