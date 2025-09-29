Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul AB-NATO'ya Rus dronlarına karşı iş birliği çağrısında bulundu

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul son günlerde Polonya, Estonya ve Romanya’da artan hibrit saldırılarla birlikte Danimarka artarda yaşanan şüpheli dron ihlallerine dikkat çekerek, yaşananların "rastlantı olmadığını" vurguladı. Wadephul söz konusu eylemlerin NATO’nun doğu kanadı ile üye ülkelerin altyapılarının hedefte olduğunu belirterek, “NATO her santimetre toprağını muhafaza edecel. Bunun bedeli ise daima teyakkuzda bulunmak olacak” ifadelerini kullandı.

Dron iktidarı sona eriyor: Modern savaş doktrinleri çöp oldu

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise "Rus provokasyonlarında ciddi artış yaşandığı" bilgilisini doğrulasa da bunun Rus oyunu olduğunu ve oyuna düşülmemesi gerektiğini belirtti. Pistorius, “Putin, Avrupa’nın güvenliğini zayıflatmak istiyor. Bizler ise söz konusu provakasyonlara karşı soğukkanlılığımızı koruyarak en doğru kararları alacağız” açıklamasında bulundu.

Avrupa semalarında dron krizi: AB "Dron Duvarı" gündemiyle toplanacak

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de Rusya’nın saldırgan tutumunu kınayarak, yaptırımların sertleştirilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan, Danimarka’da bu hafta yapılacak AB Zirvesi öncesi ülkede tüm sivil dron uçuşları geçici olarak yasaklandı.