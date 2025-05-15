Almanya Dışişleri Bakanından Putin'e: 'Elindeki kartları fazla zorluyor'

Kaynak: ANKA
Almanya Dışişleri Bakanından Putin'e: 'Elindeki kartları fazla zorluyor'

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile doğrudan müzakerelere başlaması çağrısı yaptı.

Wadephul, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlediği Antalya'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da bugün yeniden başlaması planlanan doğrudan müzakerelere ilişkin konuşan Johann Wadephul, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile doğrudan müzakerelere başlaması çağrısı yaptı.

Wadephul, "Putin, elindeki kartları fazla zorluyor. Dünya, nihayet müzakere masasına oturmasını ve mevcut durumun ciddiyetine uygun bir heyetle gelmesini bekliyor" dedi.

Zelenski'nin Putin ile doğrudan görüşme isteğini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Bakan Wadephul, Rusya'nın ise şu aşamada "ciddi müzakereler istemediği" izlenimini verdiğini söyledi.

Bakan, bunun sonuçları olacağı uyarısında bulundu ve "Avrupa’da bu durumda daha fazla yaptırım kararı alınması konusunda büyük bir kararlılık var" diye konuştu.

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