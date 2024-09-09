Almanya, düzensiz göçle mücadele için kara sınırlarında geçici kontroller başlattı

Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sınır kontrolleri 16 Eylül'de başlayacak ve ilk etapta 6 ay sürecek. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "İç güvenliği güçlendiriyoruz ve düzensiz göçe karşı sert tutumumuzu sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Almanya'nın sınırdan geri çevirdiği göçmenleri kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, "Orada manevra yapacak yer yok. Kanun böyle. Federal polis müdürüne herhangi bir iadeye izin vermemesi talimatını verdim" dedi.

Almanya, 3.700 kilometreden uzun kara sınırını Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, İsviçre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile paylaşıyor.