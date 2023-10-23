Almanya eski başbakanından flaş iddia. ‘‘Ukrayna’nın barış anlaşması imzalamasına ABD izin vermedi’’

2022 yılında, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde toplanan Rus ve Ukraynalı diplomatlar barış görüşmelerinde bulunmuş ancak masadan barışa dair bir anlaşma çıkmamıştı.

Almanya’nın eski başbakanı Schröder konuyla ilgili önemli bir iddiayı gündeme getirerek, Ukrayna’nın barış anlaşması imzalamasına ABD’nin izin vermediğini açıkladı.

Alman Berliner Zeitung’da yer alan röportajda Schröder, İstanbul'daki görüşmelere arabuluculuk etmesinin istendiğini söyledi.

‘TARTIŞTIKLARI HER ŞEYİ AMERİKALILARA SORMAK ZORUNDAYDILAR’

Ukrayna temsilcilerinin NATO'ya katılım gibi bazı konularda taviz vermeye hazır olduğunu belirten Schröder, "Ukraynalılar barış anlaşmasını kabul etmedi çünkü buna izin verilmedi. Tartıştıkları her şeyi Amerikalılara sormak zorundaydılar" diye konuştu.

Schröder, Washington'ın stratejisini "ölümcül" olarak tanımlarken şu ifadeleri kullandı:

‘’Amerikalılar, Rusya'yı baskı altında tutabileceklerine inandı. Şimdi ABD tarafından kısıtlanan iki aktör, Rusya ve Çin, güçlerini birleştiriyor. Amerikalılar, her ikisini birden kontrol altında tutabilecek kadar güçlü olduğunu düşünüyor. Benim mütevazı görüşüme göre, bu bir hata. Amerikan tarafının nasıl parçalandığına bakın. Kongre'deki kaosa bir bakın.’’

İstanbul'daki görüşmeler sırasında Zelenski'nin Kırım ve Donbas'taki ayrılıkçı bölgeler konusunda taviz vermeye hazır olduğunu belirten Schröder, Batı Avrupa'nın barış fırsatını kaçırdığını söyledi.