Almanya Fas'ı gole boğdu

Almanya, Kadınlar Dünya Kupası H Gurubu mücadelesinde Fas'ı 6-0 yendi.

KAYNAK: DHA
Almanya Fas'ı gole boğdu

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası H Grubu'nda Almanya ile Fas karşı karşıya geldi.

Melbourne Rectangular Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Almanya, 6-0 kazandı.

Almanlara galibiyeti getiren golleri 11 ve 39'uncu dakikalarda Alexandre Popp, 46'ncı dakikada Klara Bülh, 54'üncü dakikada Hanane Ait Haj kendi kalesine, 79'uncu dakikada Zineb Redouani kendi kalesine ve 90'ıncı dakikada Lea Schüller kaydetti.

İlk maçını galibiyetle geçen Almanya, gruptaki ikinci maçında 30 Temmuz Pazar günü TSİ 12.30'da Kolombiya ile karşı karşıya gelecek.

Fas ise aynı gün TSİ 07.30'da Güney Kore'nin rakibi olacak. (DHA)

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