Almanya Genelkurmay Başkanı TUSAŞ'ı ziyaret etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Almanya Genelkurmay Başkanı TUSAŞ'ı ziyaret etti

Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer, Türkiye'nin savunma sanayii tesislerini ziyaret etti.

SSB ve TUSAŞ yetkilileriyle stratejik iş birliği ve yerli üretim üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ
Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde incelemelerde bulundu.

Almanya Genelkurmay Başkanı TUSAŞ'ı ziyaret etti

SSB'DEN KAPSAMLI BİLGİLENDİRME
SSB'nin sosyal medya paylaşımında, Başkan Haluk Görgün'ün Breuer ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii ekosistemi hakkında detaylı bilgi verildiği belirtildi. Toplantıda karşılıklı tecrübe paylaşımı ve stratejik iş birliğinin önemi vurgulandı.

Almanya Genelkurmay Başkanı TUSAŞ'ı ziyaret etti

TUSAŞ'TA YERLİ ÜRETİM VURGUSU
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, gerçekleştirdikleri ziyarette savunma sanayiindeki gelişmeler ve yerli üretimin stratejik önemini ele aldıklarını açıkladı. Demiroğlu, "Mühendislik gücümüzün simgesi ürünlerimizin başarıları üzerine konuştuğumuz verimli bir görüşme oldu" ifadelerini kullandı.

Almanya Genelkurmay Başkanı TUSAŞ'ı ziyaret etti

Almanya Genelkurmay Başkanı TUSAŞ'ı ziyaret etti

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