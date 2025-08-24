Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt: Afganların kabul prosedürü zaman alacak

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Afganistan’dan yapılacak insani kabul programında yavaş davranıldığı yönündeki eleştirileri reddederek, düzenli kabul prosedürlerinden ve güvenlik kontrollerinden vazgeçmeyeceğini dolayısıyla sürecin zaman alacağını bildirdi.

Bakan, Berlin’de düzenlenen “Açık Kapı Günü” etkinliğinde yaptığı açıklamada, Afganistan'dan yapılacak insani kabul programında yavaş davranıldığına yönelik eleştirileri dikkate almadığını belirterek, “Benden birkaç hafta içinde, yıllardır çözülememiş bir sorunu halletmem beklenemez. Düzenli kabul prosedürlerinden ve güvenlik kontrollerinden vazgeçmeyeceğim. Ben işi düzgün yaparım, bu nedenle de süreç zaman alacak” dedi.

Dobrindt, sorunun önceki hükümetten devralındığını belirtti. Kabul programı kapsamında yaklaşık 2 bin Afgan Almanya’dan kabul sözü aldı. Bu kişiler arasında Alman Ordusu ve kuruluşları için çalışanlar ile demokrasi ve insan hakları için faaliyet göstermiş olanlar bulunuyor.

Almanya’nın Kabil Büyükelçiliği’nin 2021’de Taliban’ın iktidarı ele geçirmesinden sonra kapatılması nedeniyle kabul süreci Pakistan üzerinden yürütülüyor. Ancak süreç sancılı ilerliyor. Bu hafta Pakistan, yaklaşık 210 Afganı ülkelerine geri gönderdi. Bu durum, Almanya’dan kabul hakkı alanların güvenliği konusunda endişeleri artırdı.

Dobrindt, personelinin yeniden sahada çalışmaya başladığını belirterek, güvenlik araştırmalarında olumsuz sonuç çıkan başvuruların reddedileceğini söyledi. Sürecin hızlandırılacağını ancak yine de aylar süreceğini ifade etti.