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Almanya ile İran arasında Cemşid Şarmehd krizi. Ülkeyi terk edin

Almanya'dan iki İranlı diplomat için 'Persona non grata' yani istenmeyen kişi kararı verdi Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerboch İranlı diplomatlara en kısa sürede ülkeyi terk edin çağrısında bulundu

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 16:35
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Almanya ile İran arasında Cemşid Şarmehd krizi. İki İranlı diplomat hakkında 'Persona non grata' kararı

Almanya ile İran arasında Cemşid Şarmehd krizi. Ülkeyi terk edin
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, kaçırılarak İran'a getirilen Cemşid Şarmehd'e yönelik idam kararının ardından İran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağırıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Kendisine, bir Alman vatandaşının haklarının ağır şekilde ihlal edilmesini kabul etmediğimiz bildirildi. Sonuç olarak Alman hükümeti, İran Büyükelçiliği'nin 2 çalışanını istenmeyen kişi ilan etti ve Almanya'yı terk etmeleri için kısa bir süre verdi. İran'ı Cemşid Şarmehd'in idam cezasını iptal etmeye ve hukukun üstünlüğüne uygun olarak kendisine adil bir temyiz süreci tanımaya çağırıyoruz."

İRAN'IN İDAM KARARI

İran, ABD merkezli rejim karşıtı bir örgütün lideri olduğu iddia edilen Cemşid Şarmehd'i idama mahkum etmişti.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, "Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen ABD merkezli rejim karşıtı grubun lideri olduğu öne sürülen Şarmehd, yargılandığı Tahran Devrim Mahkemesi'nde idam cezasına çarptırılmıştı.

ABD'de ikamet ettiği belirtilen Şarmehd, 2020 yılında İran İstihbaratı tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaçırılarak, İran'a getirilmişti

 

 

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