Almanya işçi bulmakta zorlanıyor

Almanya’nın Thüringen eyaletindeki Jena şehrinde yaşayan elektrik mühendisi Preetam Gaikwad, 2013 yılında şehre ilk geldiğinde buranın sunduğu fırsatlara hayran kalmıştı. Şehir, prestijli üniversitesi, dünya lideri araştırma kurumları ve ileri teknoloji şirketleriyle dikkat çekiyordu. Ancak on bir yılın ardından, Gaikwad bu bölgedeki siyasi durumun gelişiminden endişe duyuyor. Özellikle aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yükselişi, burada yaşayan yabancı uyruklular ve uluslararası şirketler için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

AfD'nin yabancı karşıtı politikaları ve söylemleri, Thüringen'de ve özellikle Jena'da faaliyet gösteren firmaların endişelerini artırıyor. Jena'da merkezi bulunan ve NASA'nın Mars'taki uzaktan kumandalı aracı Perseverance için mercek tertibatları sağlayan Jenoptik gibi teknoloji firmaları, büyük ölçüde yabancı ve yüksek vasıflı iş gücüne dayanıyor. Jenoptik'in CEO'su Stefan Traeger, AfD'nin yükselişinin bu tür yetenekleri çekmeyi ve elde tutmayı zorlaştırdığını belirtiyor.

İŞGÜCÜ AÇIĞINA AFD ENGELİ

Almanya genelinde ciddi bir vasıflı işgücü açığı yaşanıyor. Uzmanlar, Almanya'nın yaşlanan nüfusu ve daralan iş gücü nedeniyle her yıl yaklaşık 400.000 vasıflı göçmene ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor. Ancak Thüringen gibi eyaletlerde aşırı sağcı söylemlerin artması, göçmen işçilerin bölgeye gelmesini engelliyor. Traeger, bazı potansiyel çalışanların, göçmenleri ve azınlıkları dışlayan bir parti tarafından yönetilen bir bölgede çalışmak istemediklerini ifade ettiğini belirtiyor. Bu durum, eyaletin ekonomik geleceği için endişe yaratıyor.

BEYİN GÖÇÜ VE EKONOMİK SORUNLAR

Thüringen, 1949'dan 1990'a kadar Doğu Almanya'nın komünist yönetimi altında kalan ve bu mirasın ekonomik sonuçlarını halen hisseden bir eyalet. Maaşların ortalamanın altında olduğu bu bölgede, kamu sektörü dışında büyük işverenlerin sayısı oldukça az. Bu nedenle, gençler ve özellikle kadınlar, batıdaki daha iyi fırsatlara yöneliyor. 1989’da Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla başlayan ve hala devam eden beyin göçü, Thüringen’in ekonomik kalkınmasını da olumsuz etkiliyor.

YÜKSEK ENFLASYON VE GÖÇÜN SİYASİ ETKİLERİ

Almanya genelinde artan enflasyon ve göç dalgası, AfD'nin güç kazanmasında önemli bir rol oynuyor. 2023 yılında 1,9 milyon yeni göçmen kabul eden Almanya'da, 1,2 milyon kişi ülkeyi kalıcı olarak terk etti ve net göç 663.000 oldu. Ancak, Almanya’nın doğusundaki eyaletlere yerleşenlerin sayısı azınlıkta kalırken, göç karşıtı söylemler bu bölgelerde güçlü bir destek buluyor.

Almanya'nın doğusunda ve özellikle Thüringen'de artan bu siyasi dalgalanma, bölgenin ekonomik geleceği ve iş gücü çeşitliliği üzerinde uzun vadeli etkiler bırakabilir. İş dünyası liderleri ve uluslararası çalışanlar, bölgenin bu değişimlere nasıl yanıt vereceğini yakından takip ediyor.