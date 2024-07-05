Almanya İspanya maçında Gine Nijerya savaşı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bu akşam oynanacak İspanya Almanya maçında tüm gözler iki genç yıldızın üzerinde olacak.

Biri 16 yaşındaki İspanyol Lamina Yamal.

Diğeri 21 yaşındaki Alman Jamal Musiala.

Bu maç bir bakıma Jamal ile Yamal'ın mücadelesi.

Çünkü genç kariyerlerinin en büyük maçına çıkacaklar.

İkisinin de futbol yaşantıları benzer.

Alman Jamal daha 5 yaşındayken memleketi Fulda yakınlarındaki TSV Lehnerz köy kulübünde başladı futbola.

İspanyol Yamal ise henüz 3.5 yaşındayken Barselona'nın kuzeyindeki banliyö kulübü CF La Torreta'da tanıştı meşin yuvarlakla.

Her ikisi de henüz yedi yaşındayken tüm dikkatleri üzerlerine çektiler.

Alman Jamal, annesi Carolin'in eğitimi nedeniyle ailesiyle birlikte İngiltere'ye gitti. Southampton'da oynadı, ardından 2011'de Chelsea'ye transfer oldu ve ilk maçta dört gol attı.

İspanyol Yamal deneme maçlarında 7 golle Barcelona'nın dikkatını çekti. Bir maçta hat-trick yaparak La Masia futbol akademisine taşındı.

Alman Jamal 11 yaşındayken İngiltere'yi karıştırdı. İngiltere gençlik antrenörü Kevin Betsy'in dikkatimi çekti. 13 yaşındayken İngiltere'nin U15 takımında forma giydi.

Daha sonra Chelsea'den Bayern gençlik takımına geçti. Henüz 16 yaşındayken, 2020'de ilk kez profesyonellerle antrenman yaptı. İlk Bundesliga maçını 17 yaşında oynadı ve birçok rekor kırdı. Bayern Münih'in Bundesliga'da ilk kez forma giyen en genç oyuncusu, Eylül 2020'nin en genç golcüsü oldu.

İspanyol Yamal ilk lig maçına 15 yıl, dokuz ay ve 16 günlükken çıktı. 16 yaşında gol atan en genç oyuncu oldu. Geçen Eylül'de İspanya'nın en genç milli oyuncusu ve en genç golcüsü oldu. Avrupa Futbol Şampiyonalarında forma giyen en genç oyuncu.

Alman Jamal ise 18 yaşına bastığında Mart 2021'de Alman Milli Takımının dördüncü en genç milli oyuncusu oldu ve müthiş futbolu, sihirli top sürme becerisiyle o günden beri Alman Milli Takımının orta sahadaki beyni. Futbol aklı, tekniği, hızı ve şutlarıyla rakiplerin korkulu rüyası. Euro 24'te 4 maçta 3 golü var.

Lamina Yamal ise İspanya'nın sağ kanatındaki fırtına.

Tutulmuyor. Öldürücü ortalar yapıyor, takip savunmayı karıştırıyor.

EURO 2024'te 4 maçta iki asisti var.

Alman Jamal atıyor, İspanyol Yamal attırıyor.

Jamal Musiala'nın baba tarafından kökü Nijerya'ya uzanıyor.

Lamina Yamal ise anne tarafından Gine köklerine sahip.

Bu akşam Stuttgart'ta Afrika rüzgarı esecek.

Sıcak Afrika rüzgarları Büyük Sahra çölünde oluşur ve Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşır.

Terlemeye hazır mısınız?