Almanya, İsrail’e uyarı

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Kudüs'te yaptığı konuşmada Gazze Şeridi’ndeki insani krize atıf yaptı.

Wadephul, "İsrail uluslararası alanda giderek daha fazla yalnızlaşma tehlikesiyle karşı karşıya" diye konuştu.

Wadephul, "İsrail uluslararası toplumda her zaman dost, ortak ve destekçi bulmalıdır. Ve şu anda bu durum risk altında. Bunu engelleme sorumluluğu olan bir ülke varsa bence o da Almanya’dır" ifadelerini kullandı.

Wadephul, Gazze Şeridi'ndeki sivil halkın açlıkla mücadelesini tahammül edilemez bir durum olarak nitelendirdi.

"Gazze'deki insani felaket hayal bile edilemeyecek kadar büyük" diyen Wadephul, İsrail hükümetinin, kıtlık nedeniyle yaşanabilecek kitlesel ölümlerin önlenebilmesi için ülkeye karayolu ile hızlı, güvenli ve yeterli insani ve tıbbi yardım ulaştırılmasını sağlama görevi olduğunu belirtti. Wadephul, İsrail ziyaretini kastederek, "Bugün bunun anlaşıldığı izlenimini edindim" dedi.