Almanya istihbarat servisi çalışanı Rusya'ya casusluk yapmaktan tutuklandı

Almanya’da Dış İstihbarat Teşkilatında (BND) çalışan Alman vatandaşı Carsten L, Rusya için casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklandı.

Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, dün gözaltına alınan Carsten L’nin vatana ihanet etmekle suçlandığı belirtildi.

BND için çalışan Carsten L’nin 2022’de mesleki faaliyeti kapsamında elde ettiği bilgileri Rus istihbarat servisine ilettiği aktarılan açıklamada, iletilen bilgilerin devlet sırrı olduğu duyuruldu.

Carsten L tutuklandı

Açıklamada Carsten L. ile bir başka kişinin evlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Carsten L bugün hakim karşısına çıkarılarak tutuklandı.