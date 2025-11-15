2026 Dünya Kupası için eleme müsabakaları hız kesmeden sürüyor. Avrupa Elemeleri A Grubu’nda yer alan Almanya, Lüksemburg deplasmanından 3 puanı 2-0'lık skorlar almayı başardı.

LEROY SANE ASİST YAPTI

Julian Nagelsmann yönetimindeki takıma galibiyeti getiren golleri Nick Woltemade kaydetti. İlk golün pasını veren Leroy Sane ise karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 79 dakika sahada kalarak daha sonra yerini Jame Leweling’e bıraktı.

'NASIL BİRİ OLDUĞUMU BİLİYOR'

Mücadelenin ardından Leroy Sane ve Julian Nagelsmann basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sane, "Julian'ın bana duyduğu güvene bir nebze de olsa karşılık verebildiğim için mutluyum. Görüşmelerimiz çok iyiydi. Julian benim nasıl biri olduğumu biliyor." dedi.

'DÜNYA KUPASI EN BÜYÜK HEDEFİM'

Yıldız oyuncu, daha önce Almanya Milli Takımı’na çağrılmamasıyla ilgili eleştirilere ise şöyle yanıt verdi: "Bu normal, futbol bu, oyunun bir parçası. Şikayet edemem, sadece kendi işimi yapmalıyım. Dünya Kupası benim en büyük hedefim."

JULIAN NAGELSMANN DA HAKKINI TESLİM ETTİ

Julian Nagelsmann da Leroy Sane'ye övgüde bulunarak, "İki golün de atılmasında katkısı oldu. İlk yarıda birkaç fırsatı oldu. İyi bir maç oynadı, iki belirleyici hamlesi oldu ve sonuçta önemli olan da bu." ifadelerini kullandı.

'FIRSATI DEĞERLENDİRDİ'

Almanya futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus da Sane’nin karşılaşmadaki performansını şu ifadelerle değerlendirdi;

"Leroy fırsatı değerlendirdi. Teknik direktörünün Leroy'dan memnun kalacağına inanıyorum."

'ÇOK İYİ BİR MAÇ ÇIKARDI'

Milli takımın kalecilerinden Oliver Baumann ise Sane’yle ilgili "Çok iyi bir maç çıkardı. Takım için çok önemli, bunu biliyor. Hepimiz onun bize neler verebileceğini biliyoruz. Bugün de bunu başardı." dedi.