Almanya liginde yaşanan olay herkesi şaşırttı

Fortuna Düsseldorf'un teknik direktörü Pal Dardai, maç içinde üç oğlunu da oynatarak tarihe geçti.

Almanya liginde yaşanan olay herkesi şaşırttı

Editör: Hamza Özalkuş

Almanya Bundesliga II'de 1. hafta oynanan Dusseldorf - Hertha Berlin maçında herkesi şaşırtacak bir olay yaşandı.

Hertha Berlin'in teknik direktörü Pal Dardai, takım kadrosunda yer alan 3 oğlunu da oyuna alarak anda anda sahada olmalarını sağladığı değişiklikler yaptı.

Maça ilk 11'de başlayan Marton Dardai'nin yanı sıra 30. dakikada sakatlanan arkadaşı yerine oyuna giren Palko Dardai ve 78. dakikada Bence Dardai maçta aynı anda sahada kalmayı başardı ve tarihe de bir ilk olarak not düşüldü.

Karşılaşmayı da Fortuna Düsseldorf 1-0 kazandı ve Bundesliga II'ye 3 puanla başladı.

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