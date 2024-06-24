Almanya öldü öldü dirildi. 90+2'de tüm hesaplar değişti

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Almanya öldü öldü dirildi. 90+2'de tüm hesaplar değişti

İsviçre, Almanya karşısında 90+2'ye kadar önde götürdüğü maçta 1-1'lik beraberliğe razı oldu. Füllkrug attığı golle Panzerler'i zirveye taşıdı.

2024 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda; turnuvanın ev sahibi Almanya, İsviçre ile karşı karşıya geldi.

2'de 2 yapıp gruptan çıkmayı garantilemiş olarak sahaya çıkan Almanya, ecel terleri döktüğü mücadelede istediği sonucu aldı: 1-1.

Frankurt Arena'da oynanan mücadelede İsviçre'nin golünü 28. dakikada Dan Ndoye kaydetti. Almanya'ya liderliği getiren golü ise 90+2'de Niclas Füllkrug attı.

Almanya Milli Takımı ile 18. kez Avrupa Şampiyonası maçında forma giyen Manuel Neuer, Gianliugi Buffon'u geçerek Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla forma giyen kaleci oldu.

Öte yandan Almanya'da sarı kart gören Johnathan Tah, üst turda takımıyla birlikte olamayacak.

A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan İsviçre; son 16 turunda B Grubu'nun ikincisi ile eşleşecek. B Grubu'nda ikincilik ihtimalleri bulunan takımlar şu şekilde; İtalya, Arnavutluk, Hırvatistan.

Grubu 7 puanla lider tamamlayan Almanya'nın rakibi ise en iyi üçüncülerin belli olmasının ardından netleşecek.

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