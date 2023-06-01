Almanya, ordusundaki askeri personel sayısını artırmak istiyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Silahlı Kuvvetlerindeki (Bundeswehr) askeri personel sayısının, 2031 yılına kadar 203 bine çıkarılması hedefine ulaşmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Almanya, ordusundaki askeri personel sayısını artırmak istiyor

Bakan Pistorius, Köln'deki Silahlı Kuvvetler Personel Yönetimi Federal Ofisi'ni ziyareti sonrasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Mevcut personel sayısı 183 bin olan Alman ordusunda, 2031 yılına kadar 203 bin askeri personel hedefine ulaşmak için çalıştıklarını belirten Pistorius, mevcut durumda bu hedefe ulaşıp ulaşamayacaklarını bilmediklerini ancak belli bir noktada 203 bin rakamını aşağı ya da yukarı çekme konusunu gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

Pistorius, Kovid-19 salgınından bu yana başvuranların sayısında bir düşüş olduğunu ve kalifiye personel sıkıntısının en büyük sorun olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Daha fazla asker alabilmek için başvuru sürecinin iyileştirilmesi gerekiyor. Başvuru sahiplerine ne zaman başlayabilecekleri daha hızlı ve bağlayıcı bir şekilde söylenmelidir ki ilgilerini hemen kaybetmesinler. Ayrıca kadınlara ve göçmen kökenli kişilere daha fazla önem verilmeli. Çeşitlilik içeren bir güce sahip olmaya devam etmeliyiz. İşe alım ve personeli elde tutma konularında da iyileştirmeler yapılmalı."

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