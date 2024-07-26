Almanya, Paris 2024'e harika başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Almanya, Paris 2024'e harika başladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Alman Kadın Milli Takımı için hayal gibi bir zaferle başladı.

Almanya Milli Takımı, kaptan Alexandra Popp liderliğinde çıktığı maçta Avustralya'ya karşı 3-0'lık etkileyici bir galibiyet elde etti.

Goller 24. dakikada Marina Hegering, 64. dakikade Lea Schüller ve 68. dakikada Jule Brand'ın ayağından geldi.

Almanlar maçın ilk düdüğünden itibaren üstün oynadıkları karşılaşmada pek çok fırsattan da yararlanamadı.

Avustralya, ilk yarıda hayal kırıklığı yaşadı. Teknik olarak Almanya'nın epey gerisinde bir görüntü sergileyen Avustralyalı kadınlar, çoğu ikili mücadeleyi de kaybetti.

Avustralya Milli Takım savunması maç boyunca rakibe pek çok boşluk sundu. Bloklar arasında da çok büyük boşluklar ortaya çıkınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu.

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