21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya Polonya’ya Patriot füze savunma sistemi gönderecek

Almanya Polonya’ya Patriot füze savunma sistemi gönderecek

Almanya’nın Polonya’ya Patriot füze savunma sistemi göndereceği bildirildi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 21:47
Takip Et

Almanya Polonya’ya Patriot füze savunma sistemi gönderecek

Almanya Polonya’ya Patriot füze savunma sistemi gönderecek
+
Aa
-

Almanya Savunma Bakanlığı tarafından Twitter’dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Christine Lambrecht’in Polonyalı mevkidaşı Mariusz Blaszczak ile görüşmesinde, Polonya’nın hava sahasının güvenliğinin Patriot füze savunma sistemleri ve Eurofighter savaş uçaklarıyla desteklenmesine ilişkin Almanya’nın teklifi ele alındı.

Savunma Bakanı Lambrecht, "Polonyalı meslektaşım Mariusz Blaszczak ile Polonya'ya Patriot hava savunma sistemlerinin gönderilmesi ve Polonya hava sahasının korunmasının Eurofighterler ile desteklenmesi konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

Lambrecht, ayrıntılar konusunda iki ülkenin uzmanlarının birlikte çalışılacağını kaydetti.

Polonya’nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım'da füze düşmesinin ardından Almanya, Polonya’ya, hava sahasının güvence altına alınması için Eurofighter savaş uçakları ve Patriot savunma sistemiyle destek vermeyi teklif etmişti.

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak da Almanya'dan gelen Patriot füze savunma sistemi yerleştirme teklifine sıcak baktıklarını belirterek sistemin Ukrayna sınırına konuşlandırılmasını önereceğini ifade etmişti. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
1
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
2
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
3
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Kerem Ökten bütün kışın nasıl geçeceğini açıkladı. Allah herkesin yardımcısı olsun
4
﻿Kerem Ökten bütün kışın nasıl geçeceğini açıkladı. Allah herkesin yardımcısı olsun
﻿Kerem Ökten bütün kışın nasıl geçeceğini açıkladı. Allah herkesin yardımcısı olsun
﻿Lari, TL'yi 7'ye katladı Gürcüler akın etti. Artvin Kemalpaşa'da ne var ne yok satıldı
5
﻿Lari, TL'yi 7'ye katladı Gürcüler akın etti. Artvin Kemalpaşa'da ne var ne yok satıldı
﻿Lari, TL'yi 7'ye katladı Gürcüler akın etti. Artvin Kemalpaşa'da ne var ne yok satıldı
﻿Felçli hastaya eziyet edilmişti. Skandal görüntülerin yaşandığı hastanede gece hareketliliği
6
﻿Felçli hastaya eziyet edilmişti. Skandal görüntülerin yaşandığı hastanede gece hareketliliği
﻿Felçli hastaya eziyet edilmişti. Skandal görüntülerin yaşandığı hastanede gece hareketliliği
﻿İslam Memiş gram altında neler olacağını tek tek anlattı
7
﻿İslam Memiş gram altında neler olacağını tek tek anlattı
﻿İslam Memiş gram altında neler olacağını tek tek anlattı
﻿Almanya Polonya’ya Patriot füze savunma sistemi gönderecek
﻿Almanya Polonya’ya Patriot füze savunma sistemi gönderecek
﻿Almanya Polonya’ya Patriot füze savunma sistemi gönderecek
﻿Kabil'de patlama: 2 ölü
﻿Kabil'de patlama: 2 ölü
﻿Kabil'de patlama: 2 ölü
﻿Kolombiya’da uçak yerleşim bölgesine düştü: 8 ölü   
﻿Kolombiya’da uçak yerleşim bölgesine düştü: 8 ölü   
﻿Kolombiya’da uçak yerleşim bölgesine düştü: 8 ölü   
﻿Eylem hazırlığındaki terörist ile 3 işbirlikçisi yakalandı
﻿Eylem hazırlığındaki terörist ile 3 işbirlikçisi yakalandı
﻿Eylem hazırlığındaki terörist ile 3 işbirlikçisi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.