Almanya programını iptal edip İstanbul’a dönmüştü. Kılıçdaroğlu Saraçhane’de

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53. madde uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi'nde kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

Karara tepki yağarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'daki planlarını iptal ederek Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu karşılamak için İstanbul Havalimanı’na geldi. Kılıçdaroğlu’nu karşılamak için havalimanına gelem isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yer aldı.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer daha sonra Saraçhane’deki İBB binasına gitti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Saraçhane'de İmamoğlu ve CHP heyeti ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Başkan bize hüzün yakışmaz. Çünkü biz haklıyız. Haklı olduğumuz sürece her zaman gülümsemeliyiz" dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Bütün bu haksızlıkları düzelteceğiz. Ekrem Başkanın haksızlığa uğraması aslında 16 milyon insanın hakkının gasp edilmesi anlamına geliyor. Eğer bir yargı 16 milyon insanın hakkını gasp ediyorsa o yargı yargı değildir. O yargı birilerinin idaresine teslim etmiş yargıdır. Onlara biz hakim demeyiz. Hakim olanların egemen olduğu bir yargıdır o yargı. Sayın Başkan hiç moralini bozma. Gülümsemeni sürdür hayata gülümsemeyle bak. Eşine çocuklarına gülümsemeyle bak ve 16 milyon insana gülümsemeyle hizmet et. Bundan en ufak bir endişen olmasın 16 milyon seni kucaklıyor.

Ayrıca benzer bir olay İzmir'de belediye başkanımız için de yapıldı. 100 küsür yılla yargılandı ve beraat etti. Aziz Kocaoğlu İzmirlilere hizmet etti. Senin de başarılarını kıskanıyorlar, hazmedemiyorlar. İstanbul'un rantına doyamadılar."