Almanya sığınmacıları Türkiye'ye gönderecek iddialarına açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Alman medyasında yer alan Almanya'nın sığınmacıları Türkiye'ye göndereceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Keçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu haberlerin asılsız olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Alman basınında yer alan, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir."

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Olaf Scholz arasında 23 Eylül'de New York'ta gerçekleşen görüşmede bu konunun gündeme gelmediğini de vurguladı.

Bu açıklama, iki ülke arasında sığınmacı politikalarına dair yanlış anlamaları gidermeyi amaçlıyor.