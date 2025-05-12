Almanya sınır kontrolleri artırıldı, binlerce kişi geri çevrildi

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan koalisyon hükümetinin, Almanya’ya izinsiz girişleri engelleme ve sığınmacı sayısını sınırlandırma vaadini yerine getirmek için başlattığı ve Hristiyan Birlik Partili Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt’in talimatıyla sınır kapılarında kontrollerin yoğunlaştırıldığı uygulamanın ilk sonuçları kamuoyuna duyuruldu.

Bu kapsamda yalnızca birkaç gün içerisinde Almanya’ya yasa dışı yollardan girmeye çalışan 286 kişi sınırdan geri çevrildi. Bu kişilerin arasında, 19 kişinin sığınma başvurusunda bulunmak istediği bildirildi.

Yetkililer, kontrollerin sıkılaştırılmasının sadece kaçak geçişleri önlemekle kalmayıp insan kaçakçılığına karşı da etkili olduğunu vurguladı. Son günlerde gerçekleştirilen operasyonlarda 14 insan taciri ve haklarında yakalama emri bulunan 48 kişi yakalandı. Bu kişilerin 9’unun Alman vatandaşı olduğu belirtildi.

KONTROLLER EYLÜL 2024'TE BAŞLAMIŞTI

Sınır kontrolleri uygulaması 16 Eylül 2024 tarihinde, Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki hükümet tarafından başlatıldı. Uygulama kapsamında, Nisan 2025 sonuna kadar geçen sürede toplam 33 bin 406 yabancı Almanya’ya izinsiz giriş teşebbüsünde bulunurken sınır kapılarından geri çevrildi.

Federal Polis kaynaklarına göre, özellikle Almanya’nın Polonya, Çekya ve Avusturya sınırlarında kontroller yoğunlaştırıldı. Bu sınır bölgeleri, düzensiz göçmenlerin en çok geçiş yapmaya çalıştığı güzergâhlar arasında yer alıyor.



AMAÇ GÜVENLİK VE DÜZENLİ GÖÇ

Hükümet yetkilileri, söz konusu uygulamaların Almanya’nın güvenliğini artırmayı ve düzensiz göçle düzenli göç arasındaki farkı netleştirmeyi hedeflediğini belirtti. İçişleri Bakanı Dobrindt, “Almanya açık bir toplumdur ancak düzensizliğe karşı da kararlı bir duruş sergilemelidir. Hukukun üstünlüğü, göç politikamızın temel taşıdır.” ifadelerini kullandı.