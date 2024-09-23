Almanya sınırdışı kararlarında sertleşiyor

Almanya bir taraftan kara sınırı kontrollerini artırırken, bir yandan da iltica başvurularını sayısını iyice düşürdü.

Almanya geçen yıl yapılan iltica başvurularının sayısı yıl sonu itibarıyla 1,1'e kadar düştü.Alman Federal Hükümeti bununla birlikte ülkeyi terk etmesi istenen kişi sayısını da duyurdu. İlk dört ayda bu rakam 4 bin 321 kişi olarak duyuruldu.

MUHALEFETTEN SORU ÖNERGESİ

Federal Hükümete soru önergesi Sol Parti'den geldi. İktidardan verilen yanıta göre, 2024 yılının ilk dört ayında, 4 bin 321 kişi hakkında sınır dışı kararı verildi. Sınırdışı kararındaki en büyük grup Arnavutlardan oldu. Arnavutları ardından Gürcüler, Türkler, Moldovalılar ve Cezayirliler sıralandı.

EN ÇOK SIĞINMACI ALMANYA'YA GELİYOR

Avrupa'da en çok göçmen gelen ülke Almanya...Sığınma başvurusu da yine Almanya'ya yapılıyor. Sosyal devlet olması, sığınmacılara yapılan maddi yardımların yüksekliği ve göçmen nüfusun fazlalığı nedeniyle bir çok göçmen Almanya'yı seçiyor. Son yıllarda aralıksız bir şekilde Almanya'ya Suriyeli sığınmacılar geliyor. Suriyelilerin ardından ise en çok sığınmacının geldiği ülke Afganistan