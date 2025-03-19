Almanya SPD Genel Başkanı Klingbeil: "Demokrasiye ağır bir saldırıdır"

Kaynak: ANKA
Almanya SPD Genel Başkanı Klingbeil: "Demokrasiye ağır bir saldırıdır"

Almanya Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Lars Klingbeil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının Türkiye’deki demokrasiye yönelik ‘ağır bir saldırı’ olduğunu söyledi.

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Lars Klingbeil, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının Türkiye’deki demokrasiye yönelik ‘ağır bir saldırı’ olduğunu söyledi.

Almanya'nın önde gelen basın kuruluşları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı güçlü rakip olduğunu” vurgulanarak gündemlerine taşırken; Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Lars Klingbeil de tepki gösterdi.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını Türkiye’nin demokrasisine "ağır bir saldırı" olarak değerlendiren Klingbeil, “Türkiye'deki en büyük muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesine günler kala, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması demokrasiye saldırıdır. Benim ve SPD’nin Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklananların yanında ve dayanışma içinde olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Keyfi davranışlar Türkiye’nin geleceği olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Klingbeil, tutuklamanın Türkiye’deki adil seçimler ve bağımsız hukuk devleti taleplerini yansıtmadığını belirterek, "Daha dün kendisinin üniversite diploması iptal edildi. Onu siyasi yarıştan saf dışı bırakma girişimi apaçık ortada. Türk hükümeti, adil seçimler ve bağımsız bir hukuk devleti istemediğini bir kez daha gösterdi" dedi.

SPD lideri, tutumun orantısız olduğunu ve bunun Türkiye genelinde güven ve itibarın dramatik sonuçlarla sarsılmasına neden olacağını da vurguladı.

Son Haberler
Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup etti ve Dörtlü Final'e kaldı
Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup etti ve Dörtlü Final'e kaldı
Trump ve Zelenski arasında Beyaz Saray’daki tartışmanın ardından ilk görüşme
Trump ve Zelenski arasında Beyaz Saray’daki tartışmanın ardından ilk görüşme
AKP’nin kurucu isminden ortalığı karıştıracak İmamoğlu çıkışı
AKP’nin kurucu isminden ortalığı karıştıracak İmamoğlu çıkışı
Almanya SPD Genel Başkanı Klingbeil: "Demokrasiye ağır bir saldırıdır"
Almanya SPD Genel Başkanı Klingbeil: "Demokrasiye ağır bir saldırıdır"
Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin kadro dışı kaldı
Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin kadro dışı kaldı