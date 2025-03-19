Almanya SPD Genel Başkanı Klingbeil: "Demokrasiye ağır bir saldırıdır"

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Lars Klingbeil, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının Türkiye’deki demokrasiye yönelik ‘ağır bir saldırı’ olduğunu söyledi.

Almanya'nın önde gelen basın kuruluşları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı güçlü rakip olduğunu” vurgulanarak gündemlerine taşırken; Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Lars Klingbeil de tepki gösterdi.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını Türkiye’nin demokrasisine "ağır bir saldırı" olarak değerlendiren Klingbeil, “Türkiye'deki en büyük muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesine günler kala, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması demokrasiye saldırıdır. Benim ve SPD’nin Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklananların yanında ve dayanışma içinde olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Keyfi davranışlar Türkiye’nin geleceği olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Klingbeil, tutuklamanın Türkiye’deki adil seçimler ve bağımsız hukuk devleti taleplerini yansıtmadığını belirterek, "Daha dün kendisinin üniversite diploması iptal edildi. Onu siyasi yarıştan saf dışı bırakma girişimi apaçık ortada. Türk hükümeti, adil seçimler ve bağımsız bir hukuk devleti istemediğini bir kez daha gösterdi" dedi.

SPD lideri, tutumun orantısız olduğunu ve bunun Türkiye genelinde güven ve itibarın dramatik sonuçlarla sarsılmasına neden olacağını da vurguladı.