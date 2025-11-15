Son dönemlerde göçmen karşıtlığının en çok arttığı ülkelerden biri: Almanya. Şimdi ise göçmenleri geri göndermenin formülleri üzerine çalışıyor. Almanya Başbakanı Merz, iç savaştan kaçarak ülkelerine gelen göçmenleri geri dönmeleri için çalışmalara başlandığını duyurdu. Merz, siyasi veya dini nedenlerle baskıya uğrayan kişilerin sınır dışı edilmeyeceğini de belirtti.

Merz, savaş döneminin bittiği ülkelere örnek olarak Suriye'yi gösterdi. Yeni Şam yönetimiyle temasa geçileceğini söyledi. Amaçlarının, savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine Almanya’daki Suriyelilerin katkı sağlaması için uygun koşullar oluşturmak olduğunu belirten Merz, “Orada yeniden yapılanma için bu insanlara ihtiyaç var. Geri dönmeleri için teşvik edici yollar bulmalıyız” diye konuştu.

Merz, ülkeye entegre olmuş ve kendi geçimini sağlayan göçmenler için kalıcı oturum perspektifi sunulacağını da dile getirerek, “Birçoğu burada eğitim aldı, doktor oldu, farklı mesleklerde çalışıyor. Entegre olan, ailesiyle birlikte geçimini sağlayabilenlere Almanya’da kalma imkânı vermek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ise ülkeye iyi entegre olmuş, uyum sağlayan Suriyelilerin yakın zamanda sınır dışı edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi, entegrasyonun başarısının Suriyelilerin kendi çabalarına bağlı olduğunu belirtti.

ÜLKESİNE GİDEBİLEN BİRİ İÇİN TEHLİKE OLMADIĞI AÇIK

Dobrindt ayrıca, ülkesine geçici ziyarette bulunan Suriyelilerin Almanya’daki koruma statülerini kaybedebileceğini hatırlatarak, “Kendi ülkesine gidebilen biri için tehlike olmadığı açıktır. Dolayısıyla koruma hakkı da sona erer” ifadelerini kullandı.