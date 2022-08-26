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Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro

Almanya tarihinde ormanlık alanların en fazla bu yaz çıkan yangınlarda yandığı bildirildi. Rekor yangınların sonucunda yaklaşık zararın 600 milyon Euro olduğu açıklandı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 21:52
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Almanya tarihinde en fazla ormanlık alanı bu yaz çıkan yangınlarda kaybederken 600 milyon Euroluk zarar oluştu

Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
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İklim krizinin tetiklediği sel felaketleri ve orman yangınları dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Avrupa’yı da ağır şekilde etkiliyor. Almanya İtfaiyeciler Birliği Başkanı Karl-Heinz Banse, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında ülkedeki orman yangılarına ilişkin bilgi verdi.

AA’nın haberine göre Almanya’da son birkaç yüzyılda şimdiki kadar çok orman yangını olmadığına dikkat çeken Banse, “Rekor orman yangını yılındayız” dedi. Uzun süreli müdahale gerektiren ve çok sayıda ekibe ihtiyaç duyulan büyük orman yangınlarının meydana geldiğini belirten Banse, sadece bu yıl 4 bin 300 hektarın üzerinde ormanlık alanın yandığını söyledi.

ARAÇLAR YETERSİZ KALIYOR

Banse, Almanya’da bu düzeyde büyük orman yangınlarının daha önce görülmediğini kaydetti. Banse, itfaiyenin orman yangınıyla mücadelede daha fazla arazi araçlarına ve yangın söndürme helikopterlerine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Ormanların dönüşümünün hızlandırılması ve itfaiye ekipleri için ormanlarda koridorların oluşturulmasının da gerekli olduğunu anlatan Banse, ormanlarda yangının başka yerlere sıçramasını engelleyen bariyerlerin yerleştirilmesini istedi. Banse, yangınlarda insan faktörünün önemine işaret ederek, ormanlarda sigara yasağının getirilmesi ve insanların yanlış davranmamaları konusunda bilgilendirilmeleri gerektiğini söyledi.

Orman Sahipleri Birliği (AGDW) Başkanı Andreas Bitter de bu yıl orman yangınlarından oluşan doğrudan zararın 30-40 milyon Euro, toplam ekonomik zararın da 600 milyon Euro olduğunu açıkladı.

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