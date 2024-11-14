Almanya toplu taşıma güvenliği için kadınlara özel vagonu tartışıyor

Berlin’de toplu taşıma araçlarındaki güvenlik sorunları, kadınlar için özel vagon taleplerini gündeme getirdi. Özellikle, Yeşiller Partisi’nin ulaşım sözcüsü Antje Kapek, kadınların güvenliğini sağlamak amacıyla Berlin U-Bahn’ında belirli vagonların sadece kadınlara ayrılmasını önerdi. Kapek’in talebine göre, yoğun saatler dışında, sürücüye en yakın vagon yalnızca kadınlara tahsis edilmelidir. Japonya’nın Tokyo şehrinde uygulanan bu sistem, kadınların güvende hissetmesini amaçlıyor.

Alman Federal Polis Teşkilatı’nın verilerine göre, 2023 yılında Almanya’daki trenlerde ve istasyonlarda 25.640 şiddet olayı kaydedildi. Berlin U-Bahn ve S-Bahn hatlarında, özellikle cinsel taciz vakalarının artması dikkat çekiyor. 2017’de 295 olan cinsel taciz vakası, 2023’te 391’e yükseldi. Polis verilerine göre, mağdurların %89’unu kadınlar oluşturuyor.

Mevcut Güvenlik Önlemleri Yeterli mi?

Berlin’deki toplu taşıma hizmetlerini yürüten Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) ve Deutsche Bahn (DB), Kapek’in kadınlara özel vagon talebine doğrudan yanıt vermedi. Ancak, her iki kuruluş da mevcut güvenlik önlemlerine vurgu yaptı. BVG yetkilileri, trenlerde ve istasyonlarda acil yardım düğmeleri ve alarm sistemlerinin bulunduğunu belirtti. Berlin genelinde 10 bin kamerayla güvenlik takibi yapıldığını, özellikle önemli istasyonlarda polis devriyelerinin bulunduğunu ifade etti. Buna ek olarak, istasyonlarda güvenlik kameraları ve acil çağrı direkleri gibi önlemler mevcut.

DB yetkilileri de benzer şekilde, trenlerde ve istasyonlarda geniş çaplı bir video gözetim sistemi olduğunu vurguladı. Ayrıca, DB’nin 800 noktada toplam 10 bin güvenlik kamerası bulunmakta olup, bu sayı 2020’ye kıyasla 2 bin adet artırıldı. BVG ve DB yetkilileri, mevcut güvenlik personelinin sürekli olarak artırıldığını ifade ederken, belirli vagonların yalnızca kadınlara ayrılması gibi bir önlemin ise pratikte zor uygulanabileceğine dikkat çektiler.

Gelecekteki Güvenlik Önlemleri Tartışma Konusu

Berlin’de toplu taşıma araçlarında güvenliğin sağlanması adına yeni öneriler ve tartışmalar sürüyor. Ancak, BVG ve DB gibi kuruluşlar, mevcut güvenlik önlemleriyle tüm yolcuların güvende hissetmesi için çaba gösterdiklerini ifade ediyor. Kadınlara özel vagon uygulaması tartışmalı bir öneri olarak kalsa da toplu taşımada güvenlik sorunlarının çözümü adına atılacak adımların artarak devam etmesi bekleniyor.