Almanya toptan fiyatları yükseldi

Almanya’nın toptan fiyatları, Ocak 2025'te yıllık %0,9 oranında artış gösterdi. Artış, geçen ayki %0,1'lik yükselişin ardından ikinci kez artan bir döneme işaret ediyor. Bu oran, Nisan 2023’ten bu yana kaydedilen en hızlı artış oldu. Artışın temel nedeni, demir dışı cevherler, metaller ve yarı işlenmiş metal ürünlerinin fiyatlarının %24,4 oranında yükselmesi oldu. Ayrıca, kahve, çay, kakao ve baharatlarda %34,4'lük ciddi bir fiyat artışı yaşandı. Şeker, şekerlemeler ve fırın ürünlerinde ise %11'lik bir artış kaydedildi. Süt, süt ürünleri, yumurtalar, yenilebilir yağlar ve yağlı maddeler de %7 oranında zamlandı.

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Bununla birlikte, bazı ürün gruplarında fiyatlar geriledi. Demir, çelik ve demirden yapılmış yarı işlenmiş metal ürünleri (-%6,3), bilgisayarlar ve çevre birimleri (-%6,2) ile kimyasal ürünler (-%2,6) toptan fiyatlarında düşüş yaşanan kalemler arasında yer aldı.

Ocak ayında, toptan fiyatlar bir önceki aya göre %0,9 arttı. Bu artış, Eylül 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek aylık artış oldu ve Aralık ayında görülen %0,1’lik artışın ardından gelen bu hızlı yükseliş, ekonomik toparlanmanın bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Almanya'nın toptan fiyatlarındaki artışın, Avrupa’daki genel ekonomik durum üzerinde de etkilerinin olabileceği tahmin ediliyor. Özellikle ham madde fiyatlarındaki yükselişler, nihai tüketici fiyatlarına da yansıyabilir. Bu durum, hem endüstriyel üreticiler hem de tüketiciler için enflasyonist baskı oluşturma potansiyeli taşıyor.