Almanya Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Düzenleme: Kaynak: İHA
Almanya Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ABD'de 2. hafta maçlarında sahne alacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın kadrosu belli olurken, program da şu şekilde...

VNL’nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. haftada ABD’de sahne alıyor.

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Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi’nin ikinci haftasında Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşılaşacak. Millilerde İlkin Aydın’ın yerine Eda Erdem Dündar kadroya dahil edildi.

Filenin Sultanları’nın maç programı ve ikinci hafta kadrosu şu şekilde:

29 Mayıs
TSİ 22.30 Almanya-Türkiye TRT 1

31 Mayıs (30’u 31’e bağlayan gece)
TSİ 03.30 Sırbistan-Türkiye

1 Haziran
TSİ 21.00 Güney Kore-Türkiye

2 Haziran
TSİ 23.00 ABD-Türkiye

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş

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