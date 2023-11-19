Almanya Türkiye maçı sonrası Alman siyaseti karıştı: Neden İlkay Gündoğan kaptan?

A Milli Futbol Takımımız, özel maçta Almanya ile karşılaştı. Berlin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Milliler, 3-2 kazandı.

Türk gurbetçi taraftarlar maça damgasını vurdu.

İLKAY GÜNDOĞAN ISLIKLANDI

Türk taraftarlar, Almanya Milli Takımı'nda forma giyen İlkay Gündoğan'ı ıslıkladı. Ayrıca Türk taraftarların tribünde çoğunlukta bulunması da gündem oldu.

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre; Olimpiyat Stadı'ndaki ruh hali kesinlikle Türklerin elindeydi. Alman taraftarlar bunu mizahla karşıladılar ve bir noktada "deplasman kazan, deplasman kazan..." diye bağırdılar.

Haberin devamında ise Almanya'nın Türk asıllı kaptanı İlkay Gündoğan'ın, Türk taraftarlar tarafından acımasızca yuhalandığı yazıldı.

''HEPİMİZİ İNCİTİYOR OLMALI''

Bild'e konuşan FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai, "Almanya'da doğan veya büyüyen insanların, Almanya'daki uluslararası bir maçta Alman milli takımını yuhalaması hepimizi incitiyor olmalı" dedi.

''NEDEN ALMANYA'DA YAŞIYORLAR?''

CDU içişleri uzmanı Gregor Golland ise, “Bu insanların Türkiye'ye ve cumhurbaşkanına sevgileri devam ediyorsa neden Almanya'da yaşıyorlar? Gönüllü olarak buradalar ama henüz entegre olmaya hazır değiller. Nihayetinde göçe yönelik sosyal teşvikleri büyük ölçüde azaltmalı ve bunun yerine ülkemize, egemen kültürüne ve değerlerine daha fazla bağlılık talep etmeliyiz!” ifadelerini kullandı.

Entegrasyon uzmanı Eren Güvercin'e (43) göre stadyumdaki atmosfer ilk bakışta alışılmadık bir durum değil: “Avrupa'da deplasman maçları olduğunda bu maçlar her zaman iç saha maçı oluyor. Türkler futbola deli oluyor ve en azından Olimpiyat Stadı'nda nihayet güzel bir atmosfer oluştu.”

Güvercin sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Özellikle Gündoğan'ın bu şekilde yuhalanması ayrı bir konu. Özil'in aksine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak çekilen fotoğrafın ardından net bir tavır alan ve bunun hata olduğunu itiraf eden Gündoğan oldu. Özil'den farklı olarak Erdoğan'ın bu siyasi araçsallaştırmasına direndi ve sorumluluk gösterdi.”