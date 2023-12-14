Almanya Türkiye’den imam almayı durduruyor

Kaynak: Haber Merkezi
Almanya Türkiye’den imam almayı durduruyor
Almanya İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye’den gönderilen imamları kabul etmeyi durduracağını ve bunun yerine din görevlilerini kendi topraklarında eğiteceğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk-İslam çatı grubu DİTİB ile Almanya vatandaşı olmayan imamların aşamalı olarak kaldırılması ve yerlerine yılda 100 imamın Almanya’da eğitilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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DİTİB, Almanya’daki en büyük İslami dernek ve 900 cami cemaatini yönetiyor. Uzmanlara göre Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir kolu olan dernek, Türkiye’nin Almanya’da bir “uzantısı” olarak hareket ediyor.

"BİZİM DİLİMİZİ KONUŞAN, ÜLKEMİZİ TANIYAN VE DEĞERLERİMİZİ SAVUNAN DİNİ LİDERLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser anlaşmanın “Almanya’daki Müslüman toplulukların entegrasyonu ve katılımı için önemli bir kilometre taşı” olduğunu söyledi: “Bizim dilimizi konuşan, ülkemizi tanıyan ve değerlerimizi savunan dini liderlere ihtiyacımız var. İmamların dinler arası diyaloğa katılmalarını ve toplumumuzdaki inanç meselelerini tartışmalarını istiyoruz.”

Almanya’da yaklaşık 5,5 milyon Müslüman var ve bu nüfusun yüzde 6,6’sını oluşturuyor. Ülkede yaklaşık 2500 cami cemaati var. Almanya’daki imamların büyük çoğunluğu, Türkiye’de eğitim görüp Türkiye’den gelenler.

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ALMANYA BUNU BAĞIMSIZLIK HAREKETİ OLARAK GÖRÜYOR

Eski Başbakan Angela Merkel ilk kez 2018 yılında Alman topraklarında imamların eğitilmesi hakkında konuşmuş ve parlamentoya bunun “Bizi daha bağımsız kılacağını ve gelecek için gerekli olduğunu” söylemişti. DİTİB, 15 Temmuz 2016’dan sonra Almanya’daki Türk diasporası üyelerini gözetlemekle suçlanmış, ancak dava daha sonra delil yetersizliği nedeniyle düşmüştü.

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