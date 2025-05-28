Almanya-Ukrayna arasında uzun menzilli silah anlaşması

Kaynak: İHA
Almanya-Ukrayna arasında uzun menzilli silah anlaşması

Almanya ve Ukrayna arasında uzun menzilli silah üretilmesine ilişkin anlaşma imzalanırken, Almanya Ukrayna'ya 5 milyar euroluk da ek yardım yapacak.

Almanya ile Ukrayna uzun menzilli silah üretilmesine ilişkin anlaşma imzaladı. Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov’un başkent Berlin'de bir araya geldiği belirtilerek, görüşmenin ardından iki bakanın Almanya ve Ukrayna arasında uzun menzilli silah üretilmesine ilişkin anlaşma imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, bu sistemlerin ilkinin birkaç hafta içinde Ukrayna ordusu tarafından kullanılmaya başlanabileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Almanya’nın Ukrayna’ya 5 milyar euro ek yardım yapacağına ilişkin mutabakatın imzalandığı belirtilerek, Almanya’nın Ukrayna’ya sağlayacağı 5 milyar euro değerindeki yardımın Almanya’nın Ukrayna’ya askeri desteğinin bir gösterdiği olduğu kaydedildi.

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