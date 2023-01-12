Almanya Ukrayna'ya Leopar tankı gönderebilir

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Marienberg kentindeki NATO Acil Müdahale Gücü (VJTF) bünyesindeki Alman askerlerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Kimse hiçbir ihtimali göz ardı etmemeli ancak federal hükümette savaş tanklarından vazgeçme kararı yok." dedi.

Ukrayna'ya verilecek 40 adet Marder zırhlı muharebe araçlarına ilişkin, "Marder zırhlı muharebe araçları aktif olarak kullanılanlardan verilmeyecek." diye konuşan Lambrecht, bu araçların mart sonuna kadar teslim edilmesinin planlandığını ve gerekli eğitimi de vereceklerine işaret etti.

Lambrecht, bugünkü ziyaretiyle söz konusu araçların kabiliyet ve yeteneklerini görme fırsatı bulduğunu, Almanya'nın verdiği sözleri yerine getirdiğini kaydetti.

Alman medyası, Ukrayna'ya gönderilecek Marder muharebe araçlarının yarısının ordunun envanterinde bulunan ama aktif kullanılmayanlardan verileceğini ve silah şirketi Rheinmetall'den temin edileceği iddiasında bulundu.