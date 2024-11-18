Almanya, Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarik etmeyecek

ANKARA - ABD'nin Ukrayna'ya Rusya topraklarında uzun menzilli füzeler kullanma izni vermesi, Almanya'nın bu konuda farklı bir yaklaşım sergilemesine neden olmadı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, hükümetin Ukrayna’ya uzun menzilli kruz füzesi tedarik etme niyetinin bulunmadığını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna'nın ABD tarafından sağlanan Kara Taktik Uzun Menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanmasına izin verdiğine dair haberler, pazar gecesinden bu yana gündemde. Almanya'nın bu durum karşısındaki tutumunu açıklayan Pistorius, Başbakan Olaf Scholz’un Kiev’e Alman menşeli Taurus füzesi göndermeyi yasaklayan kararında bir değişiklik olmadığına dikkat çekti. Bavyera'daki bir helikopter fabrikasında yaptığı açıklamada, “Washington’ın kararı şu an için değerlendirmemizde bir değişikliğe yol açmadı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Almanya'nın bu konuda bir neden bulamadığını ve bunun yerine yapay zeka destekli pilotaj kullanan 4 bin drone sağlamayı planladığını ifade etti.

Almanya'nın uzun menzilli füzeler konusunda kararlı duruşu, Rusya'nın tepkisini de beraberinde getirdi. Moskova, bu tür füzelerin Rusya topraklarına yönelik bir saldırı anlamına geleceğini ve bunun da doğrudan bir NATO-Rusya savaşına yol açabileceği uyarısında bulundu. Daha önce ABD, İngiltere ve Fransa, Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar tedarik ederken, Almanya bu hamleye katılmamıştı. Ukrayna, uzun menzilli füzeleri daha önce Kırım, Donetsk ve Lugansk bölgelerine yönelik saldırılarında kullanmıştı.

Haber kaynaklarına göre, Biden’ın, Ukrayna’ya ATACMS taktiksel balistik füzeleriyle Rusya topraklarına saldırma izni verdiği belirtildi. Fransa'daki Le Figaro gazetesi ise Fransa ve İngiltere’nin SCALP ve Storm Shadow füzelerinin Ukrayna tarafından Rusya’da kullanılmasına onay verdiğini iddia etti. Ancak bu iddialara Washington, Paris veya Londra'dan resmi bir yanıt gelmedi.