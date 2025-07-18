Almanya ve İngiltere arasında tarihi imzalar atıldı

Almanya ve İngiltere, Brexit’in üzerinden beş yıl geçmesinin ardından ilk kez kapsamlı bir dostluk anlaşması imzaladı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, resmi ziyareti kapsamında Londra’ya giderek İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile birlikte 27 sayfalık anlaşmaya imza attı. İmza töreni, Londra’daki Victoria ve Albert Müzesi’nde düzenlendi. Anlaşma, 17 maddelik bir eylem planıyla destekleniyor.

Anlaşma; savunma ve ekonomi politikaları, düzensiz göçle mücadele ve sınır ötesi suçların önlenmesi gibi birçok alanda iş birliğini derinleştirmeyi hedefliyor. İki ülke, özellikle NATO’nun kuzey ve doğu sınırlarında savunma ve caydırıcılık konusunda daha sıkı iş birliği yapacak. Ayrıca, savunma sanayii alanında da ortak projeler öngörülüyor. Mayıs ayında gündeme gelen 2000 kilometre menzilli füze konusunda birlikte çalışacak.

Anlaşmada, taraflar arasında olası bir silahlı saldırı durumunda karşılıklı askeri destek taahhüdü de yer alıyor. “Bir tarafa yönelik stratejik bir tehdit, diğer taraf için de stratejik bir tehdit sayılır” ifadeleriyle ortak güvenlik anlayışı vurgulanıyor.

Eğitim alanında da önemli kolaylıklar geliyor. Özellikle okul gezileri için vizesiz seyahat imkânı sağlanması planlanıyor. Gençler arası değişim programlarının artırılması hedefleniyor. Brexit sonrası büyük oranda sekteye uğrayan öğrenci ve gençlik değişim programlarının yeniden canlandırılması bekleniyor.

Bunun yanı sıra, Almanya ile İngiltere arasında doğrudan tren seferleri başlatılması için somut adımlar atılıyor. Eurostar, önümüzdeki yıllarda ilk kez doğrudan bir demiryolu hattı kurmayı planladığını açıklamıştı.

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İki ülke arasındaki Brexit sonrası azalan ticaretin canlandırılması da anlaşmanın ana hedeflerinden birini oluşturuyor. Ticaret, sanayi ve şirketler arası ilişkilerin güçlendirilmesi, tedarik zincirlerinin genişletilmesi öngörülüyor. Bilim, teknoloji ve özellikle yapay zekâ alanlarında da yakın iş birliği hedefleniyor.

Başbakan Merz, bu anlaşmayı “İngiltere ilişkileri için tarihi bir gün” olarak nitelendirdi ve “Böylesi bir anlaşma çoktan yapılmalıydı” ifadelerini kullandı.