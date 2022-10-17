17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya ve İsviçre'de pilotların grevi nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi

Almanya ve İsviçre'de pilotların grevi nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi

Alman hava yolu şirketi Lufthansa’nın iştiraki Eurowings, gece yarısından itibaren şirket pilotlarının 3 günlük greve çıkması nedeniyle yüzlerce uçuşunu iptal edilmek zorunda kaldı. Zürih Havalimanı'nda da günlük uçuş sayısı 230 ile 400 arasına düştü

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 16:38
Takip Et

Almanya ve İsviçre'de pilotların grevi nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi. Zürih Havalimanı'nda da günlük uçuş sayısı 230 ile 400 arasına düştü

Almanya ve İsviçre'de pilotların grevi nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi
+
Aa
-

Eurowings, Almanya'da 170'ün üzerinde uçuşunu iptal ederken, bu iptaller 10 binden fazla yolcuyu etkiledi.

Pilotların iş bırakma eylemi bugün 00.00’da başladı ve 19 Ekim Çarşamba günü saat 23.59’a kadar devam edecek.

Eurowings, ortalama olarak günde yaklaşık 500 uçuş gerçekleştirerek 50 bin ila 70 bin yolcuyu Almanya ve Avrupa'daki varış noktalarına taşıyor.

Öte yandan, pilotların grevi en fazla Almanya’daki uçuşları etkiledi. Eurowings'in en büyük lokasyonu olan Düsseldorf'ta 102’den fazla, Stuttgart’ta 40 ve Köln Bonn Havalimanı'ndan 43 uçuş iptal edildi.

Pilotların üye olduğu Vereinigung Cockpit (VC) sendikası, Almanya'da "çalışma koşullarının iyileştirilmesi" görüşmelerinin başarısız olmasının ardından Eurowings’da çalışan pilotlar için 3 günlük grev çağrısı yapmıştı.

Sendika, pilotlar fazla çalıştığı için daha uzun dinlenme süreleri talep ediyor

Eurowings yönetimi ise sendikanın bu talebini "aşırı" bularak kabul etmemişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
1
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
2
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
3
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
4
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
5
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
6
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
7
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Husumetlisinin kolunu bacağını sopayla kırdı
﻿Husumetlisinin kolunu bacağını sopayla kırdı
﻿Husumetlisinin kolunu bacağını sopayla kırdı
﻿Aydın'da yangın çıktı. Ekipler müdahale etti
﻿Aydın'da yangın çıktı. Ekipler müdahale etti
﻿Aydın'da yangın çıktı. Ekipler müdahale etti
﻿Trafikte husumetlisini öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi
﻿Trafikte husumetlisini öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi
﻿Trafikte husumetlisini öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi
﻿20 katlı rezidansta yangın 
﻿20 katlı rezidansta yangın 
﻿20 katlı rezidansta yangın 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.