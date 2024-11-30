Almanya, yaşlanan nüfusun yerine nitelikli göçmenlere kapılarını açıyor

Dünyanın üçüncü büyük, Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, Avrupa'daki pek çok ülke gibi kalifiye eleman açığıyla karşı karşıya bulunuyor. Kasım 2023’ten itibaren kademeli olarak yürürlüğe giren yeni Nitelikli İşgücü Göçü Yasası (FEG) ise nitelikli çalışanların Almanya’ya göçünü kolaylaştırıyor. Yüksekokul mezunu olan veya belirli mesleki niteliklere sahip kişiler, yeniden düzenlenen yasanın Almanya’ya göç konusunda öngördüğü çeşitli kolaylıklardan faydalanıyor.

“Statista verilerine göre, 2024’ün ortası itibarıyla Almanya’da 1 milyon 337 bin açık pozisyon bulunuyor” diyen Europe Card Yöneticisi Hukukçu Abdullah Alanoğlu, “Almanya son 20 yıldır istikrarlı istihdam oranlarına sahip olmasına rağmen hâlâ işgücü açığı var. Ülkedeki işgücü açığına katkıda bulunan faktörlerin başında, nüfusun beşte birinden fazlasının 65 yaşının üstünde olmasının yarattığı demografik dengesizlik geliyor. Bir diğer önemli faktör de birçok meslek için yeterli sayıda kalifiye çalışanın bulunmaması” dedi.

TÜRKİYE’DEN GÖÇ EDENLERDE %55 ARTIŞ

Teknolojinin insanların yerini alıp almayacağı endişesinin zirve yaptığı bir dönemde, daha fazla çalışana ihtiyaç duyulan birçok sektör olduğunu söyleyen Hukukçu Abdullah Alanoğlu, Europe Card’ın Almanya’da nitelikli işgücü için oluşturulmuş resmi oturum (Aufenthaltserlaubnis) ve çalışma (Arbeitserlaubnis) izni sistemi Blue Card için başvuru ve ilgili süreçlerin tamamında hizmet veren güvenilir danışmanlık hizmetleri sunduğuna dikkat çekerek, “Almanya’nın işgücü ihtiyacını Türkiye’den karşılamaya yönelik güvenilir bir çözüm sunuyoruz. Çalışanların yeterlilik belgelerini doğrulama, Almanya’daki firmalarla bağlantı kurma ve uyum süreçlerini kolaylaştırma gibi hizmetler, Türkiye’deki nitelikli çalışanların yurt dışında başarılı bir kariyer yapma şansını artırıyor” açıklamasını yaptı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis’in verilerine göre, Türkiye’den Almanya’ya 2022’de 81 bin kişi göç ederken, aynı sayı 2023’te %55 artışla 126 bine yükseldi. Europe Card Yöneticisi Hukukçu Abdullah Alanoğlu, “Bu rakamın 2024 sonu itibarıyla çok daha yüksek olmasını bekliyoruz. Almanya nüfusu yaşlanırken, yeni iş alanlarının açılması, Türkiye’den gidebilecek nitelikli ve sertifikalı çalışanların önemini artırıyor. Bu durum, hem Almanya’nın ekonomisini güçlendirmek hem de Türk işgücüne uluslararası kariyer fırsatları sunmak açısından önemli. Europe Card olarak biz de bu konuda köprü görevi görüyoruz. Türk vatandaşlarının Almanya’da Blue Card başvurusu yapabilmeleri için uzman bir ekiple çalışma ve oturum izni konularında danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Özellikle mesleki yeterlilik alanında, hem Almanya’da hem de Türkiye’de diploma denkliği süreçleri için işbirliği yaptığımız güvenilir partnerlerimiz bulunuyor. Doğru danışmanlık şirketiyle çalışmak, Almanya’ya göç etmek isteyenlerin işini kolaylaştırması ve maddi-manevi hayal kırıklıkları yaşanmaması için önemli” uyarısında bulundu.

ALMANYA’YA ADAPTASYONU KOLAYLAŞTIRAN UZMANLIK MERKEZİ

Hukukçu Abdullah Alanoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı: “Profesyonel ve müşteri odaklı yaklaşımıyla, Türk vatandaşlarına Almanya’da kariyer fırsatlarını değerlendirme sürecinde destek sunan danışmanlık şirketi EuropeCard olarak, yalnızca bir aracı değil; doğru pozisyonlara yönlendiren, bürokratik süreçlerde rehberlik eden ve çalışanların Almanya’ya adaptasyonunu kolaylaştıran bir uzmanlık merkeziyiz. Bu profesyonel destek sayesinde Türk çalışanlar, uluslararası standartlara uygun bir şekilde kariyerlerini şekillendirebiliyor.

Yurt dışında çalışmak, yalnızca daha iyi maaş ve sosyal haklar değil, aynı zamanda kariyer gelişimi, uluslararası deneyim ve farklı kültürlerle etkileşim gibi pek çok avantajı beraberinde getiriyor. Almanya, özellikle sağlık, mühendislik, lojistik ve teknoloji gibi sektörlerde büyük bir talep yaratırken, Türk çalışanlara hem ekonomik hem de sosyal anlamda güçlü bir yaşam kurma imkanı sunuyor.”