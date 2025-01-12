Almanya yeni askeri birlik kuruyor: Stratejik tesisleri koruyacak

Kaynak: ANKA
Almanya yeni askeri birlik kuruyor: Stratejik tesisleri koruyacak

Alman Kara Kuvvetleri, ülkenin altyapı ve askeri tesislerinin güvenliğini sağlamak için yeni bir “yurt güvenliği” birliği kuruyor. 1 Nisan’da komutaya alınacak birlik, stratejik tesisleri koruyacak ve olağanüstü durumlarda aktif görev alacak.

Edinilen bilgiye göre, birliğin temel amacı, limanlar, demir yolları, boru hatları ve dijital altyapı gibi stratejik tesisleri koruyarak Almanya’nın savunma kapasitesini artırmak olacak. Aynı zamanda NATO’nun operasyonel merkezi olarak Almanya’nın rolünü güvence altına almayı da hedefleyen yeni birlik, barış zamanlarında afet, salgın ve terör gibi olağanüstü durumlarda da aktif görev alacak.

Birlik ayrıca, askeri esnekliği artırmak adına hem aktif askerlerden hem de ülkenin çeşitli bölgelerinden seçilecek uzman yedeklerden oluşacak. Bu sayede askeri, teknik ve lojistik alanlarda çok yönlü bir kapasite hedefleniyor. Uzmanlar, yeni birliğin hem ulusal güvenlikte hem de NATO içindeki stratejik sorumluluklarda önemli bir rol oynayacağını belirtiyor.

Almanya yeni askeri birlik kuruyor: Stratejik tesisleri koruyacak

Son Haberler
Sami Uğurlu sonuçtan memnun
Sami Uğurlu sonuçtan memnun
Bebekleri kasıtlı olarak öldürmüşlerdi! 'Yenidoğan Çetesi'nin ikinci duruşması yarın
Bebekleri kasıtlı olarak öldürmüşlerdi! 'Yenidoğan Çetesi'nin ikinci duruşması yarın
Erzincan’da yeni kuru fasulye çeşitleri tescil başvurusu
Yeni kuru fasulye çeşitleri tescil başvurusu
Mersinspor galibiyeti serisini sürdürdü
Mersinspor galibiyeti serisini sürdürdü
Maç sunarken üslubu ve esprileriyle herkesi güldürdü!
Maç sunarken üslubu ve esprileriyle herkesi güldürdü!