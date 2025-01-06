Almanya'da 2024'te aşırı sağcı suçlarda artış yaşandı

Federal Kriminal Dairesi (BKA), 2023 yılında toplam 28 bin 945 aşırı sağcı suç kaydetmişti. Bu veriye göre, 2024 yılında aşırı sağcı suçlar bir önceki yıla kıyasla %17,34 oranında artış göstermiş oldu.

Tespit edilen 33 bin 963 suçun 1.136'ı şiddet içerikli suçlar olarak kayda geçerken, 21 bin 311 suç ise "propaganda" içerikli suçlar olarak sınıflandırıldı. Ayrıca 5 bin 97 suç, "halkı kışkırtma" ile ilgili suçlar arasında yer aldı. Geride kalan suçlar ise "mala zarar verme" gibi çeşitli suçları kapsıyor.

BKA'nın 2024 yılına ait nihai raporunun, bu yılın aralık ayında işlenen suçların da eklenecek olmasıyla daha yüksek bir rakamla açıklanması bekleniyor. BKA'nın raporunun mayıs ayında yayımlanması planlanıyor.

MARTİNA RENNER: "AŞIRI SAĞCI SUÇLARDA ENDİŞE VERİCİ ARTIŞ"

Sol Parti Federal Meclis üyesi ve aşırı sağ konusunda uzman Martina Renner, RND'ye yaptığı açıklamada, "Aşırı sağcılar ve Neonaziler tarafından işlenen rekor sayıda suç, son derece endişe verici olmalı" ifadelerini kullandı. Renner, son yıllarda aşırı sağcı suçların sürekli arttığını belirterek, "Bu tehlikeli gelişmeyi durdurmak için iç politika önlemlerine dair hiçbir somut işaret yok" şeklinde uyardı.

Renner, Almanya'da artan aşırı sağcı suçların, toplumda huzursuzluk yaratmaya devam ettiğini ve bu tür suçların engellenmesi için daha güçlü bir politik müdahaleye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.