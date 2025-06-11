Almanya’da 3. Dünya Savaşı endişesi! Rus saldırısına karşı tüm sığınaklarını tahkim etti

YouTube kanalında konuyu değerlendiren Zentürk, “Almanya Federal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Bruno Karl yaptığı bir açıklamayla konunu çok ilginç bir noktaya geldiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bruno Karl, Rusya'nın çatışmayı Ukrayna sınırlarının ötesine taşıyarak NATO'yu test etmeyi planladığını duyurdu. NATO'ya saldırma değil, test etme… Şimdi iş oraya doğru gidiyor. Çünkü şu anda Avrupa'da genel kanı; artık Putin'in durma niyetinde olmadığı… Yani Ukrayna'da istediğini elde ettikten sonra durmayı düşünmeyeceği, Baltık Cumhuriyetleri veya Polonya veyahut bir başka yerden yeni bir belayı açmayı planlayacağı yönünde çok ciddi endişeler var. Ama bu Almanya'nın Rus tank ordularının batıya yönelmesi beklediği anlamına gelmiyor. Ancak NATO'nun kolektif savunma vaadinin test edileceği öngörülüyor. Rusların, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO şartının 5. maddesi uyarınca karşılıklı savunma yükümlülüklerini yerine getirip getirmeyeceğini test etmeye çalışacağı belirtiliyor.

Çünkü, Trump'ın gelmesiyle NATO bünyesinde de böyle bir soru işareti doğdu. Yani Rusya, belayı yayarsa Baltıklara, İsveç'e, Finlandiya'ya veya Polonya'ya ABD liderliği ve NATO'nun 5. Maddesi, yani ‘birimiz hepimiz, hepimiz birimiz’ için maddesi geçerli olacak mı ciddi kaygılar var.

ABD’Yİ İKNA ETMEK YETERLİ DEĞİL

Almanya Federal İstihbarat TeşkilatıBaşkanı Bruno Karl, Ukrayna'da olduğu gibi o yüzden bu testi önemli görüyor. Amerikalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde Rus tehdidini ciddiye aldıklarına ikna olduklarını nihayet öğrenmişler, “Çok şükür onlar da bizim kadar ciddiye alıyorlar” diyor.

Nihayet bu Trump'ın ekibini Avrupalılar için bir Rus meselesi olduğu yönünde ikna etmişler. Ama Almanya işi şansa bırakmıyor. Almanlar mühendis kafalı bir millettir. Yani ürettikleri arabalardan belli. Soğuk savaş yıllarında ülkede doğabilecek bir nükleer savaşa karşı kurulmuş olan yeraltındaki bütün sığınakları ve yaşam alanlarını yeniden yapılandırma güçlendirme ve genişletme kararı aldılar. Bunu açıkça da ilan ettiler dediler ki; Muhtemel bir Rusya savaşına karşı sivil savunma sistemimizi yeniden yapılandırıyoruz…

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Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Ofisi Başkanı Ralph Tizler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin çatışmanın gerçekliğini kavraması gerektiğini ve Almanya'nın mevcut haliyle yeterince hazırlıklı olmadığını söylüyor; Uzun bir süre boyunca Almanya'da savaşın hazırlanmamız gereken bir senaryo olmadığına dair yaygın bir inanç vardı bu değişti Avrupa'da büyük bir saldırganlık savaşı riskinden endişe ediyoruz diyor.

KAMU BİNALARINDA SIĞINAK OPERASYONU

Ralph Tizler, tünelleri metro istasyonlarını, yeraltı garajlarını, otoparkları ve kamu binalarının bodrumlarını hızlıca 1 milyon kişi için alan yaratmak için koruyucu barınaklara dönüştürmek üzere ulusal bir çaba çağrısında bulunuyor. Ülkenin zamanla yarıştığını ve yeni sığınak tesislerinin inşasına güvenmenin yeterli olmadığını, bu tür barınakların planlaması ve inşa edilmesinin uzun zaman alacağını ve çok maliyetli olacağını, sonuç olarak mevcut yapıların acilen değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali başta Baltık ülkeleri olmak üzere Polonya ve Almanya'da Moskova'nın Avrupa'da yeni cephe açacağına dönük görüşlerini güçlendirmiştir diyor.

Alman Sivil Savunma Bakanı şu anda soğuk savaştan kalma koruma odalarında sadece 580'i çalışır durumdaymış 2000 tane varmış bunlardan ve sonuç itibariyle buradaki rakamlar bile derleyip toparlayıcı değil diyor. Çünkü sadece Finlandiya'nın 50.000 koruma odası olduğunu ve 4.8 milyon kişi veya nüfusunun yüzde 85'ini koruma altına aldığı belirtiliyor.

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FRANSA DA ÇOK CİDDİ HAZIRLIK İÇİNDE

Finlandiyalılar güzel çalışmışlar soğuk savaştan günümüze… Şimdi Avrupa'da, mesela Fransa'da çok ciddi sivil savunma kitapçıkları dağıtılıyor. Çok ciddi yani bütün ailelere imzalı sivil savunma kitapçıkları dağıtıldı. Fransa'da ne kadar su, ne kadar günlük yiyecek, bunlar nasıl stoklanacak, ailelerin 7 gün mü, 14 gün mü, ne kadar herhangi bir yere çıkmadan sadece evlerindeki birikimlerle hayatta kalmasına dönük sivil savunma bildirgeleri imza karşılığı bütün ailelere dağıtıldı.

Yani Avrupa esasında işi şansa bırakmıyor, bir savaşa hazırlanıyor…