13 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da 4 polis 'aşırı sağcı' oldukları şüphesiyle görevden alındı

Almanya'da 4 polis 'aşırı sağcı' oldukları şüphesiyle görevden alındı

Almanya'da aralarında Saksonya Anhalt Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff'un iki korumasının da bulunduğu 4 polis, "aşırı sağcı" oldukları şüphesiyle görevden uzaklaştırıldı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 22:10
Takip Et

Almanya'da 4 polis 'aşırı sağcı' oldukları şüphesiyle görevden alındı

Almanya'da 4 polis 'aşırı sağcı' oldukları şüphesiyle görevden alındı
+
Aa
-

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Saksonya Anhalt Eyalet Kriminal Dairesine bağlı 4 polis memuru hakkında aşırı sağcı oldukları şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Aşırı sağcı sohbet gruplarında aktif oldukları tespit edilen polislerin görevden alındığı belirtildi.

Söz konusu polislerden ikisinin, Eyalet Başbakanı Haseloff'un korumaları olduğu kaydedildi.

Dört polis memuru hakkında disiplin soruşturmasının devam ettiği bilgisi paylaşıldı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
1
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
2
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
3
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
4
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
5
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
6
﻿Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
﻿Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
﻿CHP'li Özgür Özel'in iddialarının ardından.... 'İhale sorgulama' sayfası 'bakıma' alındı
7
﻿CHP'li Özgür Özel'in iddialarının ardından.... 'İhale sorgulama' sayfası 'bakıma' alındı
﻿CHP'li Özgür Özel'in iddialarının ardından.... 'İhale sorgulama' sayfası 'bakıma' alındı
﻿İstanbul'da şüpheli ölüm
﻿İstanbul'da şüpheli ölüm
﻿İstanbul'da şüpheli ölüm
﻿Kamu Şefleri Platformu'ndan 3600 Ek Gösterge tepkisi
﻿Kamu Şefleri Platformu'ndan 3600 Ek Gösterge tepkisi
﻿Kamu Şefleri Platformu'ndan 3600 Ek Gösterge tepkisi
﻿Bir haftada kurtarılan düzensiz göçmen sayısı belli oldu
﻿Bir haftada kurtarılan düzensiz göçmen sayısı belli oldu
﻿Bir haftada kurtarılan düzensiz göçmen sayısı belli oldu
﻿ Erdoğan Rami Kütüphanesi açılış töreninde konuştu
﻿ Erdoğan Rami Kütüphanesi açılış töreninde konuştu
﻿ Erdoğan Rami Kütüphanesi açılış töreninde konuştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.