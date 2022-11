Almanya'da ''5. Mevsim'' olarak adlandırılan karnaval sezonu başladı

Almanya’da her yıl 11 Kasım’da başlayan, "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval sezonu açıldı. Karnavalın başkenti olarak kabul edilen Köln şehir merkezinde yapılan kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden farklı kostümler giyen karnaval katılımcıları, sabahın erken saatlerinde kutlamaların yapılacağı yerlere akın etti.

Ren Nehri'ne komşu şehirlerde yapılan karnavala bu yıl on binlerce kişi katıldı. Her yıl 11 Kasım günü saat 11.11’de başlayan kutlamalar, gelecek yıl mart ayına kadar sürecek. Kutlamalarda bin 100 polis ve çok sayıda güvenlik görevlisi görev alırken, soğuk havaya rağmen yoğun katılım gerçekleşti.150 karnaval derneğinin katıldığı kutlamalar; her yıl Neumark, Heumarkt, Zülpüscherstr semtlerinde ve Dom Meydanı’nında yapılıyor.



RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI NEDENİYLE GEÇİT TÖRENİ İPTAL EDİLDİ

Karnaval komitesi tarafından yaptığı açıklamada, özel olarak hazırlanan araçlardan halka yüzlerce ton şeker ve çikolata dağıtılan geçit törenlerinin gerçekleştirilmeyeceği açıklanarak, “Ukrayna'daki silahlı çatışmalar ve bununla bağlantılı yaşanan acılar nedeniyle Rosenmontag (Pembe Pazartesi) adında yapılan geçit törenlerini iptal edilmiştir” denildi.Köln kentinin yanı sıra Düsseldorf, Mainz ve Ren Nehri'ne komşu diğer kentlerde kutlamalar yapılıyor.