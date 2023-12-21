Almanya'da 60 milyon euroluk captagon ele geçirildi

Almanya’da emniyet ekipleri bugüne kadar ele geçirilen en büyük miktardaki uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Captagon isimli uyuşturucunun satış değerinin yaklaşık 60 milyon Euro olduğu belirtildi.

Uyuşturucunun Suriye ve Lübnan’daki yasadışı fabrikalarda üretildiği açıklandı. Essen Gümrük Soruşturma Bürosu'ndan (ZFA) müfettişleri uyuşturucunun miktarına dikkat çekerken, uyuşturucunun Almanya’ya büyük bir profesyonellikle sokulduğunu belirtti. Uyuşturucular, Aachen kenti yakınlarındaki otoyoldaki bir garaj kompleksinde ele geçirildi.

Yaşları 33 ile 45 arasında değişen dört şüphelinin konuyla ilgili olduklarından dolayı tutuklandıkları bildirildi. Yakalanan uyuşturucu maddenin 460 kilogram olduğu ve piyasa değerinin yaklaşık 60 milyon dolar olduğu aktarıldı.

Captagonun esas olarak Suriye ve Lübnan'daki yasadışı fabrikalarda üretildiği ve çoğunlukla Arap dünyasında alıcı bulduğu belirtildi. Alman yetkililer, Suriye hükümetinin milyonlarca dolarlık bu işe karıştığından şüpheleniliyor.

Çoğu durumda, uyuşturucu maddeler kara veya deniz yoluyla Avrupa'ya kaçırılıyor, kamuflaj ürünleri olarak adlandırılan konteynerlerde yeniden paketleniyor ve daha sonra gemi veya uçakla Arap bölgesine gönderiliyor.

Maddenin, İsrail medyasının bazı Hamas teröristlerinin 7 Ekim saldırıları sırasında Captagon tabletleri taşıdığını bildirmesinin ardından Ekim ayı başında küresel manşetlere çıkmıştı.