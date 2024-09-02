Almanya'da Adolf Hitler sonrası bir ilk: Faşist parti eyalet seçimini kazandı

Almanya'da 2025 yılının Eylül ayında gerçekleşecek olan federal parlamento seçimleri öncesinde Thüringen ve Saksonya eyaletleri sandık başına gitti.

Thüringen eyaletinde sandık sayımına göre parlamentoda çoğunluğu "aşırı sağcı" AfD partisi kazandı.

Almanya'da 2. Dünya Savaşı’nın ardındaki dönemde bir faşist parti, ilk kez eyalet parlamentosu seçiminden yüzde 30.8 oranında oy alarak birinci çıktı.

Almanya'nın doğusunda bulunan iki eyalette yaklaşık 5 milyon seçmenin oy kullandığı seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de bitti.

Alman Birinci Televizyonu ARD'nin duyurduğu ilk sandık çıkış anketine göre, 1,66 milyon seçmenin bulunduğu Thüringen eyaletinde AfD yüzde 30,8 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.

2019 seçimlerine göre oyunu 7,4 oranında yükselten AfD, Almanya’da 2. Dünya Savaşı’nın ardındaki dönemde bir eyalet parlamentosu seçimini kazanan ilk faşist parti oldu.

Yüzde 24,5 oy oranıyla ikinci sırada bulunan CDU da oyunu bir önceki seçimlere göre 2,8 oranında yükseltti.

Sol Parti’den ayrılan "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) partisinin de ilk girdiği seçimde yüzde 15,8 oranında oy alması dikkati çekti.

SAKSONYA'DA CDU BİRİNCİ, AfD İKİNCİ

3,3 milyon Alman’ın bulunduğu Saksonya'da CDU yüzde 31,5 oy alarak ilk sırada yerini aldı. CDU, 2019 yılında gerçekleşen son seçimlere göre 1 puan kaybetti.

AfD ise burada bir önceki seçimlere nazaran oylarını yüzde 1,6 oranında artırarak yüzde 30 ile ikinci oldu. BSW Partisi ise ilk kez girdiği seçimlerde yüzde 12 oy alarak üçüncü oldu.

Seçim sonuçlarından sonra her iki eyalette hükümet kurma çalışmalarının zor olacağı belirtiliyor. Seçimlerin kesin sonuçlarının bu gece ya da yarın duyurulması bekleniyor.