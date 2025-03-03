Almanya'da araç kalabalığa daldı. Ölüler ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç kalabalığı daldı, polis operasyon başlattı. Yerel basın olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Almanya'nın Mannheim kentinde bir aracın yayaların arasına girdiği bildirildi.

Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç, yayaların arasına girdi. Polis, bölgede operasyon başlatıldığını ve aracın sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı.

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2 ÖLÜ 25 YARALI VAR

Bild'in güvenlik birimlerinden edindiği bilgiye göre, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 15'i ağır 25 kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların tedavi altına alındığını belirtti.

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NOEL PAZARINDA VE MÜNİH'TE DE BENZER SALDIRILAR YAŞANMIŞTI

Diğer yandan Almanya'nın Münih kentinde 13 Şubat günü, bir otomobilin bir grup insanın üzerine sürülmesi sonucu çok sayıda kişi yaralanmıştı. 20 Aralık akşamı da Magdeburg kentinde bir araba Noel pazarı için toplanan kalabalığın içine dalmıştı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 200 kişi yaralanmıştı.

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