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Almanya'da aralarında polislerin de olduğu 50'den fazla kişiye soruşturma

Şüpheliler hakkında anayasaya aykırı örgütlerin işaretlerinin kullanılması, halkı tahrik etmek, görsel yoluyla kişilik haklarının ihlali ve şiddet tasviri gibi suçlamalar yer alıyor.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 18:36
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Almanya'da aralarında polislerin de olduğu 50'den fazla kişiye soruşturma

Almanya'da aralarında polislerin de olduğu 50'den fazla kişiye soruşturma
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Almanya'da Koblenz Savcılığı, cep telefonlarında bulunan çeşitli sohbet gruplarında suç teşkil eden paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle, aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 50'den fazla şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, şüpheliler arasında Rheinland-Pfalz polis teşkilatından dört memur, iki federal polis ve bir polis akademisi eski öğrencisinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şüpheliler hakkında anayasaya aykırı örgütlerin işaretlerinin kullanılması, halkı tahrik etmek, görsel yoluyla kişilik haklarının ihlali ve şiddet tasviri gibi suçlamaların yer aldığı vurgulandı.

Soruşturmanın, şüphelilerden birinin özel cep telefonunda başka bir konuda suç teşkil edebilecek sohbet içeriğinin bulunmasına dayandığı ifade edilen açıklamada, yapılan incelemede diğer paylaşımların da ortaya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin ikametgahlarında arama yapıldığı kaydedildi.

Ülkede daha önce polislerin oluşturduğu sohbet gruplarında aşırı sağcı, yabancı düşmanı ve şiddet içerikli paylaşımların yapılması, neonazi dönemini öven görsellerin paylaşılması gibi gerekçelerle soruşturmalar yapılmış ve bazı şüpheliler görevden uzaklaştırılmıştı. (AA)

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