Almanya’da Arda Güler depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’da Arda Güler depremi

Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya’ya giden Arda Güler’in tarzı sosyal medyada deprem etkisi yarattı.

Milli gururumuz Arda Güler, Instagram'da paylaştığı son fotoğraflarla olay yarattı.

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A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Hannover'deki kampa ulaştı. Kafile havalimanında büyük bir coşkuyla karşılaştı.

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Arda Güler ise adeta bir yıldız gibiydi. Kendine güvenli duruşu ve şık tarzıyla bir anda herkesin diline düşen Güler’e arkadaşları ve hayranlarından da yorum gecikmedi.

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Sezen Aksu, Arda'ya "Maşallah" dedi, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois ise “Bu nasıl bir tarz abiiii” diye yorum yaptı. Herkes Arda'nın yeni tarzını çok beğenirken bir takipçinin esprili yorumu herkesi güldürdü: “Havalara bak sanki Real Madrid’de oynuyor”

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