Almanya'da Başbakan adayı Merz, protesto gösterilerinin ardından geri adım attı

Almanya'nın muhafazakar muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri ve anketlere göre, Almanya'nın bir sonraki başbakanı olmaya en yakın ismi olan Friedrich Merz, Alman basınına yaptığı açıklamada aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ile iş birliği yapmayacağına ilişkin güvence verdi.

Almanya'da 23 Şubat’ta gerçekleşecek seçimlere haftalar kala Merz’in liderliğindeki CDU, göç politikasında sertleşmeler öngören bir önergeyi, AfD ile iş birliği yaparak Almanya Parlamentosu’ndan geçirmek istemişti. Haftasonu başta Almanya’nın başkenti Berlin olmak üzere ülke genelinde yüzbinlerce kişi CDU’nun AfD ile işbirliğine karşı sokaklara dökülmüştü.

Merz tepkiler üzerine Almanya merkezli DW’ye yaptığı değerlendirmede, AfD ile çalışmayacağına ilişkin vatandaşların şüpheye düşmemesi gerektiğini söyledi. Merz, "Mesajım her zaman çok netti: Biz o partiyle çalışmıyoruz. Geçen hafta öyle değildi, bu hafta da öyle olmayacak, gelecek hafta da, ondan sonraki hafta da olmayacak. Onlarla bir araya gelmeyeceğiz, AfD ile hiçbir görüşme yapmıyoruz" dedi.

CDU'NUN AFD İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA NEDEN GÜNDEMDE?

CDU, Almanya'da yıllardır süregelen geleneklerde bir kırılmaya yol açmış AfD'nin oylarıyla Almanya Federal Meclisi'nin, alt kanatı olan Bundestag'da göçmen karşıtı bir yasa tasarısını geçirmek istedi. CDU, Liberal Demokratlar (FDP) ve sol popülist Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) partisinden de göçmen karşıtı önerge lehine oy aldı. Almanya’da istihbarat servislerinin kısmi olarak "aşırılıkçı" olarak nitelendirdiği AfD'nin desteği, büyük tepki topladı. Merz’in, temsilcilerinin bir kısmı Nazizm’e yönelik görece ılımlı mesajlar vermesiyle daha önce gündeme gelen göçmen karşıtı AfD ile kurduğu ilişkiler CDU içinde de sert muhalefetle karşılaşmıştı.

Almanya'ya göçmen kabulünü sınırlamayı amaçlayan öneri cuma günü reddedildi, AfD, CDU'nun tasarısını desteklerken birçok CDU milletvekilinin Merz'e karşı bir tavır olarak, bu öneriye "'karşı'" ya da "'çekimser'" oy kullandığı belirtildi.